ナンバープレートで地元愛を感じる「千葉県の地名」ランキング！ 「成田」を上回る1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
今回は千葉県のナンバープレートに関するランキングを作成。それでは、「ナンバープレートで地元愛を感じる千葉県の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：成田／57票2位は成田でした。成田ナンバーの区域は、成田市、富里市、山武市、神崎町、多古町、芝山町、横芝光町です。成田ナンバー版図柄入りナンバープレートは、空に虹色の軌道を描く飛行機の絵がデザインされ人気を集めています。
回答者からは「成田国際空港を擁する“空の玄関口”で、国際都市としての誇りと開放的なイメージが強く、地元の人々にとっても特別な響きを持っていると思う」（50代男性／広島県）、「個性的で目立つ地名であり、地元愛をアピールするのに適している」（40代男性／大阪府）、「やさしい名前な感じがする」（20代男性／千葉県）などのコメントがありました。
1位：千葉／68票1位に輝いたのは千葉でした。千葉ナンバーの区域は、千葉市、銚子市、佐倉市、四街道市、九十九里町などです。県名がそのまま使われている地名となり、多くの人が地元愛を感じています。
中心的な千葉市は県庁所在地となり、県内で人口最多の政令指定都市および国家戦略特区に指定されるエリアです。東京へのアクセスがよい都市部ですが、稲毛海浜公園、昭和の森など多くの公園があり、自然が豊かな市となります。地元を愛する人が多くいそうなイメージがあり、堂々の1位を獲得しました。
回答者からは「県名そのもので、千葉県全体を代表する名前として地元愛を感じやすい」（30代女性／秋田県）、「県庁所在地であり、千葉県全体の象徴的な存在で、地元の誇りや愛着が特に強く感じられる」（40代女性／静岡県）、「千葉県千葉市という中心部だから」（20代女性／千葉県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)