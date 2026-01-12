「とても重宝しています」年収380万円「家計がカツカツ」な40歳男性が見つけた“特に安い”食材
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとしても、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【神奈川県在住、40歳男性の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員
・年収：380万円
・家賃（住宅ローン）：6万円
・間取り：1DK
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：4000円
・ガス代：6000円
・水道代：3000円
・趣味にかかる費用：3万円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「物価高によって、食費が以前よりもかなり高額になったように思います。だから国には、もっと早く物価高対策を講じてほしいです」
できるだけ貯金をして、生活に余裕を持たせたいと思っているそう。そして、今は少し家計に「カツカツな感じ」があるため、それを解消したいと考えていると言います。
「できるだけ主食を安価な食材で済ませることが多いです。そうめんは、価格が特に安いと思うし、食べるとおなかも膨れやすいので、とても重宝させてもらっています」
高騰する食費が家計を直撃し、生活の厳しさをかみしめている男性。何とか安価な食品を見いだしています。この努力が、少しでも生活にゆとりをもたらしてくれるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
