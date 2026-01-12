「かざすだけ」が危険の入り口に、急増するNFC詐欺の実態と防衛策

スマホをかざすだけで銀行口座が空になる。中国で急増する新手の詐欺手口が日本でも警戒すべき脅威として浮上している。便利さの陰に潜む「画面共有×NFC」の巧妙なわなとは。

気づかぬうちに「読み取り機」と化すスマホ

駅の改札、コンビニのレジ。私たちは一日に何度もスマートフォンを読み取り機にかざす。NFC（近距離無線通信）がもたらした「タップするだけ」の習慣は、もはや日常に溶け込んでいる。

しかし2025年以降、中国でもこの便利な技術を悪用した詐欺が急増している。中国中央テレビは25年2月、警察当局による注意喚起を報道した。犯行グループは被害者のスマートフォンを「盗み取るツール」ではなく「読み取り機」に変えてしまうという、従来とは異なるアプローチで資産を狙っている。その後も断続的に関連報道が行われており、今年1月に「観察者網」などが関連記事を配信した。

カスタマーサポートを装う巧妙な詐欺シナリオ

詐欺の始まりは、カスタマーサポートを名乗る一本の連絡だ。「航空券の払い戻しがある」「有料会員の自動更新を止める必要がある」。緊急性を装い、被害者の判断力を鈍らせる。

次に要求されるのが、操作サポートを口実とした「画面共有」だ。指定されたアプリをダウンロードし画面を共有すると、スマホの中身は筒抜けとなる。そして最後の仕上げに「本人確認のために銀行カードをスマホの背面に密着させてください」という指示が来る。

NFC機能がオンになっていれば、スマホは瞬時に読み取り機へと変貌する。カードを背面に当てた瞬間、ICチップの情報が読み取られ、共有された画面を通じて犯人側のデバイスに転送される。犯人はその情報を使い、偽の決済ツールへカードをひも付け、資金を盗み出す。被害者は「カードは手元にある」という安心感から、リアルタイムで資産が奪われている事実に気づけない。

資金だけでなく個人情報も流出する二重の脅威

より深刻なのは、資金被害だけでなく個人情報の大規模流出リスクだ。詐欺グループが航空券情報や消費記録を正確に把握しているということは、被害者の個人データがすでに闇市場で流通している証拠だ。

NFCで読み取られる情報には、カード番号、持ち主の氏名、取引履歴などが含まれる。さらに、ダウンロードさせられた悪意あるアプリは通常、通信録、SMS、位置情報などの権限を要求する。画面共有機能により、認証コードやパスワードまでもが盗み見られる。

一度流出した情報は二度と回収できない。これらのデータは転売され、精密な詐欺、身分詐称、マネーロンダリングなどに利用され続ける。単発の金銭被害で終わらず、長期的なデジタル安全を脅かす持続的リスクとなる。

技術の進化が生む新たな脅威

セキュリティー研究者はNFCを悪用する攻撃手法が高度化していると警告している。「NGate」や「Ghost Tap」と呼ばれる技術では、NFCGateというツールを使い、被害者の端末から攻撃者の端末へNFCデータを遠隔転送できる。

これらの攻撃は、物理的な距離という従来の安全バリアを無効化する。近年では、通常3センチ以内とされるNFCの通信距離を80センチまで延長する改造リーダーの存在も報告されており、混雑した場所での「非接触型スキミング」リスクも高まっている。

■利便性を損なわない「三層防御」

では、NFCを完全に封印すべきなのか。答えは否だ。Apple PayやGoogle Payなど、NFCには代替不可能なメリットが多数ある。必要なのは、適切な「デジタル衛生習慣」の確立だ。

第一の防壁：使用時のみオンにする習慣

NFCの基本設定を「オフ」にし、決済時のみクイック設定からオンにする。アンドロイドなら「設定」→「接続済みのデバイス」、iPhoneならコントロールセンターから素早く切り替えられる。

第二の防壁：小額決済の上限設定

銀行アプリやウォレットアプリで「非接触決済の上限額」を低く設定する。万が一の不正利用時の被害を最小限に抑えられる。

第三の防壁：絶対的な鉄則

いかなる理由があっても、画面共有中に物理カードをスマホに近づけない。これを徹底するだけで、大半の被害を防げる。

■基本的な防犯原則も忘れずに

三つの「不」

不明なアプリのダウンロード禁止、怪しいリンクのタップ（クリック）禁止、画面共有の安易な許可禁止

情報の最小化

ネット調査やQRコードキャンペーンへの参加は慎重に。宅配便や郵便物の伝票や航空券は個人情報を消してから廃棄

異変を感じたら即対応

不審な取引を発見したら直ちに銀行へ連絡し、口座を凍結。証拠を保全して警察へ通報

デジタル時代の「護身術」

技術の進歩は常に利便性とリスクの綱引きだ。物理的な距離が安全を担保した時代は終わった。これからは自らの指先でデジタルの扉を開閉する「デジタル護身術」こそがスマートな市民の必須教養となる。

NFCは正しく使えば生活を豊かにする強力なツールだ。だが無防備な「常時オン」は玄関の鍵を開けっ放しにするようなもの。便利さに潜む危険を理解し、意識的に技術をコントロールする、それが26年を生きる私たちに求められる処世術といえそうだ。（提供/邦人NAVI-WeChat公式アカウント・編集/耕雲）