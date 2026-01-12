「隠しきれないオーラ」板野友美、スーパーでの買い物姿に反響「レアですね」「主婦してるともちんも最高」
タレントの板野友美さんは1月10日、自身のInstagramを更新。スーパーでの買い物姿を公開しました。
【写真】板野友美、スーパーでの買い物姿に反響！
この投稿にファンからは、「めっちゃかっこいい！」「座ってるのも好きだし主婦してるともちんも最高」「こういう格好もともちんはよく似合うんですよねぇ」「ラフな格好のとも好き」「いつもかわい過ぎます」「お買い物姿、レアですね」「隠しきれないオーラ」「ビジュ最高過ぎる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ビジュ最高過ぎる」板野さんは9枚の写真を投稿し、3、6、8枚目ではスーパーで買い物をする姿を公開しました。買い物かごを片手に野菜を選ぶ姿は新鮮で、親近感あふれる姿。黒でまとめたラフなコーディネートがカッコいい印象です。
「マジでヤバ過ぎるくらい世界一超かっけー」板野さんは2025年12月28日の投稿で、「冬はベロア素材好きだな」とつづり、上品なコーディネートを披露。コメントでは、「黒似合ってますね」「いつも通り美しい」「マジでヤバ過ぎるくらい世界一超かっけー」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
