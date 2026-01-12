“横浜花博”新作グッズがすてき！ トゥンクトゥンクをデザインしたバッグや扇子を展開
2027年に神奈川・横浜市で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）公式ライセンス商品の新作が、1月14日（水）から、「EXPO 2027 オフィシャルストア」などで発売される。
【写真】繊細なレース使いが華やか！ おしゃれなバッグも
■ギフトにも最適
今回新登場する公式ライセンス商品は、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクターである“トゥンクトゥンク”をデザインしたアイテム全3種類。
ラインナップには、春のおでかけにぴったりな「レースのオシャレバッグ」や「SWING扇子」に加え、トゥンクトゥンクのシールが付いた「チョコクッキー」が展開される。
なおGREEN×EXPO 2027は、2027年3月19日（金）〜2027年9月26日（日）の期間、「幸せを創る明日の風景 〜Scenery of the Future for Happiness〜」をテーマに横浜で行われる予定だ。
