「EXPO2027 トゥンクトゥンク SWING扇子」（税込 770円）

　2027年に神奈川・横浜市で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）公式ライセンス商品の新作が、1月14日（水）から、「EXPO 2027 オフィシャルストア」などで発売される。

■ギフトにも最適

　今回新登場する公式ライセンス商品は、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクターである“トゥンクトゥンク”をデザインしたアイテム全3種類。

　ラインナップには、春のおでかけにぴったりな「レースのオシャレバッグ」や「SWING扇子」に加え、トゥンクトゥンクのシールが付いた「チョコクッキー」が展開される。

　なおGREEN×EXPO 2027は、2027年3月19日（金）〜2027年9月26日（日）の期間、「幸せを創る明日の風景 〜Scenery of the Future for Happiness〜」をテーマに横浜で行われる予定だ。