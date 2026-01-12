俳優の高橋英樹さんが自身のブログで、バネ指の手術後の回復経過を報告しています。左手に包帯を巻いた状態で、徐々に回復している様子を伝えています。

【写真を見る】【 高橋英樹 】 バネ指手術後 経過を報告 「手の平のキズがちょっと痛みますが」 食事も増え 「私はどんどん回復しています」



1月11日の朝には「あっ！お粥からご飯に！」というタイトルで投稿し、「やっとこさ今朝はお粥さんからご飯になりました」と食事内容が変わったことを報告。「手の平のキズがちょっと痛みますが、みなさんからのコメントを読んで励まされています」と、ファンからの応援に感謝の気持ちを述べています。







同日午後には「体力有り！回復力抜群！」と題した投稿で、「お陰様で、、、、私は どんどん 回復しています」と順調な経過を伝えました。







夜には食事内容についても「今夜は初めて1600カロリー越えの1622キロカロリー。肉系が出た！出た！やはり肉系は力が出るなあ」と喜びの様子を綴っています。







翌12日朝には「着実に体重は減りました」と題し、「今朝は野菜ばかり。昨夜はハンバーグだったので、きっとカロリー調整なのだ！」と食事内容の変化について触れています。







「お陰様でキズの痛みは薄くなってきています」と症状改善を報告するとともに、「これから朝のトレーニングなり」とリハビリに取り組む意欲も見せています。







また、入院生活で「着実に2〜3キロ体重は落ちたようです(笑)」と明かしつつも、「退院してからはどうかなあ？この栄養路線はきっと困難だろうなあ」と苦笑する様子も伝えています。







この投稿に、「もう少しの辛抱です 頑張って下さい」「野菜の多いメニューでお腹が空きそうですが 体重が減って良かったですね」「回復が目覚ましくて驚きました サスガ何千人っても斬ってこられたエネルギーの持ち主だけありますね」「食べたい物を無理に我慢するのはストレス感じて却って身体に良くないです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】