¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¿·µ¬ÆüËÜÁª¼ê¥¼¥í¡ÄÂ¼¾å½¡Î´¤Î°ÜÀÒ·à¤Ë·ùÌ£¡Ö¶ìÄË¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡£Î£Ð£Â¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ£³Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤¬Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤½¤ì¤¾¤ì¹ç°Õ¡£¤¹¤Ç¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤âºÑ¤Þ¤»¡¢Âè£²¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÆüËÜÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¡¢¡Ö£Æ£Á»Ô¾ì¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Î»ÙÇÛ¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡ÖµåÃÄ¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ýÆþ¸»¡×¤ÈÄóµ¯¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤ª¤½¤é¤¯±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇÄê¡£µåÃÄ¤¬Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢Åìµþ¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹´Ö¤Î¹Ò¶õÊØ¤¬À¹¤ó¤Ë±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà°ì¿Í¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Â¼¾å¤éÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê£³¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê³°¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍè¤ëÁª¼êÁ´°÷¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤¬ÆüËÜ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃæ¡¢Â¾µåÃÄ¡ÊÆÃ¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤¬»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈàËÜ²»á¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±þ±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌîµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤À¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤¬Áý¤»¤ÐÉ¬Á³Åª¤ËÌîµå³¦¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê²ò¼á¤òÊÂ¤Ù¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢ÆÍÁ³¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤ë¡£¶ìÄË¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤ÈÂ¼¾å¤Ø¤Î·ùÌ£¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°¤Î°ìÎÝ¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î·ÀÌó¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤Þ¤Ç¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤¬Æ±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç£Æ£Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢£²£¶Ç¯¤È£²£·Ç¯¥ª¥Õ¤Ë·ÀÌóÇË´þ¸¢¤ò»ý¤Äº£°æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£²Áª¼ê¤¬£Æ£Á¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Âç¾åÃÊ¤Ë¹½¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£