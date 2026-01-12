

aespa

aespaの新曲「In Halo」が、赤楚衛二が主演を務めるドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（テレ東 毎週月曜夜11時6分〜）の主題歌に決定した。

テレ東では 2026年１月12日（月・祝）より、ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜夜11時6分〜）を放送。“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う―――本作は日本と韓国、国籍の異なる 2 人の恋愛模様を描いた、赤楚衛二主演のピュア・ラブストーリー。Netflix での世界独占見放題配信も決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングから開始予定。日本のみならず、世界の皆様に向けて届ける恋愛ドラマとなっている。

第１話の放送が開始となる本日、主演の赤楚衛二と、ヒロインのカン・ヘウォンが登場する2nd ビジュアルを解禁。華やかな電飾に彩られた夜の電車にて寄り添う大河（赤楚衛二）とリン（カン・へウォン）。2人の恋の始まりをロマンチックに表現した本ビジュアルは、第 1 話でも実際に登場する場所で撮影された。 さらに、本作の主題歌が、aespaの新曲「In Halo」に決定した。aespa が日本のドラマの主題歌を担当するのは今回が初。aespaは2020年にデビューした4人組のグローバルグループ。今回主題歌に決定した「In Halo」は、大河とリンの運命的な出会いを彩るエモーショナルな楽曲。浮遊感のあるシンセサウンドと、切なくも強い意志を感じさせるボーカルワークが、恋に落ちる 2 人の心情をよりドラマチックに演出する。「In Halo」は今夜放送の第１話で世界初公開となる。

aespaコメント

このたび、「キンパとおにぎり」の主題歌を担当させていただくことになりました。「離れていても、同じ光の中でつながっている」というドラマのテーマに寄り添いながら、主題歌に想いを詰め込みました。ドラマを見終えたあと、寄り添える楽曲になっていたら嬉しいです。

赤楚衛二（長谷大河 役）コメント

素敵な楽曲で「キンパとおにぎり」の世界観を、さらに魅力的にしてくださっているなという印象を受けました。優しく温かくやわらかい空気感をまとったこの曲を楽しみながら、ドラマも見ていただけると嬉しいです。第１話の放送をお楽しみに。