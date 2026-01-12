タレントの丸山桂里奈（42）が、10日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）に出演。ロケで人気芸人と遭遇するハプニングがあった。

この日は元サッカー日本代表つながりで、公私ともに親しいという前園真聖と山梨県・河口湖近辺の人気商業施設を訪れてロケ。そこで、偶然にもハライチ・澤部佑と鉢合わせになった。

愛犬を散歩しながら、マスク姿で完全プライベートの澤部が「あら？」と驚き、丸山も「うそでしょ」と一言。カメラを向けられた澤部は「ダメですよ。勝手に撮ったら」と恥ずかしそうな表情を浮かべた。

「こんなところで会えるなんて」と驚く丸山に、澤部は「こないだも家族で旅行している時に、“かまいガチ”のロケ隊に会って。すぐ会っちゃうんだよな」と偶然が続いたことに信じられない様子だった。

そこで、澤部が「なんか、さっき。他のお客さんが“テレビだけど全然オーラなかったね”って言っていたんです。誰のこと言っているのかな？と思ったら、2人のことでした」とチクリ報告。

これには前園も「いらないです、その情報」と苦笑いし、丸山も「しょうがないでしょ。もう（サッカーの）ピッチじゃないもんね」と話していた。