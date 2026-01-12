将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月12日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で第1局2日目の対局が行われている。シリーズのゆくえを占う注目の初戦は、永瀬九段が主導権を握っていると見られている。このまま挑戦者が押し切るのか、絶対王者が勝機を見出すのか。今後の戦いに大きな注目が集まっている。

【映像】深緑が美しい…藤井王将が注文したお茶スイーツ

「掛川城 二の丸茶室」を舞台に争われているシリーズ開幕戦。永瀬九段の先手で角換わりの出だしとなった一戦は、タイトル奪取を狙う挑戦者が工夫をこらした作戦をぶつけ、藤井王将を翻弄している。

中継で解説を務める屋敷伸之九段（53）は、「封じ手あたりから永瀬九段がペースをつかんでいるように見えるが、藤井王将も細かい技を使って難しい将棋が続いている。先手としても間違いが許されない感じがする。先手にも嫌味が付きつつあるので、実戦的には難しいと思う」とコメント。さらに、「どれくらい藤井王将が食らいついていって、永瀬九段がどれくらい受け止めるのか。ただし藤井王将は攻めを繋げないといけないので、大変なのは後手の藤井王将。相当うまく攻め続けても最後一手余されてしまう可能性がある」とし、両者の大激戦を注視していた。

両者のタイトル戦での激突は、今期で7回目。公式戦の対戦成績は藤井王将の32勝11敗ながら、永瀬九段も不屈の精神で追い上げており、絶対王者からのタイトル奪取は悲願だ。注目の初戦で白星を飾るのはどちらか。今後の展開から目が離せない。

持ち時間は各8時間。

【昼食の注文】

藤井聡太王将 掛川牛もも肉のカツカレー、アイスティー

永瀬拓矢九段 回鍋肉、いちごタルト、フレッシュジュース（キウイ）、ホットコーヒー、アイスウーロン茶

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲永瀬拓矢九段 2時間59分（消費5時間1分）

△藤井聡太王将 2時間22分（消費5時間38分）

（ABEMA/将棋チャンネルより）