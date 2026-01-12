今回は、ママ友付き合いをやめ、一匹狼になった結果起きたことについてのエピソードを紹介します。

娘の幼稚園で、ママ友に意地悪され…

「娘が幼稚園に通うようになり、幼稚園でママ友を作ろうと必死でした。そして、あるボスキャラっぽいママ友のグループに入ったんです。でもLINEグループでちょっと返信が遅くなっただけで嫌味を言われたり、娘が人気の子供服ブランドの服を着ていると、嫉妬なのかひどいことを言われ、ママ友グループで行動するのが嫌になってしまいました。『ママ友付き合いとか面倒くさすぎる……』と率直に思いました。

そこで私はママ友グループを抜け、一人で行動することにしたんです。まぁ娘の幼稚園送迎時はしんどいものがありましたが、すぐに慣れました。

そんなある日、幼稚園の親子遠足があり、かつてつるんでいたママ友グループもいたものの、気にしないようにして一人で行動していたんです。すると、私と同じように一匹狼のママがいて、孤独感からつい話しかけてしまいました。そのママははじめそっけない態度でしたが、私がそのママに『ママ友グループで苦労した』話をしたら心を開いてくれたんです。そのママと一緒にいるとすごくラクでしたし、気を使わずに済みました。

それから数日後、不思議なことが起きました。あれほど私に嫌がらせをしたり、嫌味を言ってきたボスキャラっぽいママが、私に『今までごめんね。また仲良くしてほしい』と言ってきたんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 「今さらそんなこと言われても」という感じですよね。一人で堂々と自分らしく行動しているこの女性が、輝いて見えたのかもしれませんが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。