1月16日に日米同時公開される映画『28年後... 白骨の神殿』に登場するカルト集団「ジミーズ」について、ジミー・クリスタルを演じるジャック・オコンネルらのコメントが到着した。

ダニー・ボイルとアレックス・ガーランドがタッグを組み、“人間”と“感染者”の命がけの攻防を描いたサバイバルスリラー『28年後...』は、2025年6月20日に日米同時公開され、ヒットを記録。本作は、前作のラストから続く続編となる。前作で監督を務めたボイルに代わり、『マーベルズ』のニア・ダコスタが新たにメガホンを取った。

28年前、人間を一瞬で凶暴化させるウイルスがロンドンで流出し、多くの死者を出した。ウイルスを免れた孤島ホーリーアイランドで生まれ育った少年スパイク（アルフィー・ウィリアムズ） は、本土で生き延びていたドクター・ケルソン（レイフ・ファインズ）と出会い、病気の母親を看取る。その後、ウイルスが蔓延するイギリス本土でひとり生きる道を選んだ。前作のラストで、感染者に襲われかけたところを、ジミー・クリスタル（ジャック・オコンネル）率いる全員金髪の暴力的なカルト集団「ジミーズ」に救われたスパイク。しかし、彼に与えられたのは救済ではなく、救いのない世界で待つさらなる絶望だった……。

前作『28年後...』のラストで、まるでテレタビーズのようにカラフルなジャージ姿で感染者を殺しまくる謎の集団として登場した「ジミーズ」。彼らの正体は、悪魔を信仰し人間を痛めつけて殺す狂気のカルト集団。メンバーはリーダーのジミー・クリスタルに洗脳されており、ジミーと同じ金髪姿で、ジミーと同じカラフルなジャージを身にまとい、“ジミー・○○”とジミーの名を冠して名乗っている。本作では常に物語に最悪の展開をもたらし続け、“悪”を象徴する重要なキャラクターとなる。

人間を一瞬で凶暴化させる恐怖のウイルスが蔓延してから28年後を描く本作。平和や秩序が失われた絶望の世界で、ジミー・クリスタルは常軌を逸した狂気と悪魔信仰のもと子どもたちを洗脳し、殺戮の儀式を行うカルト集団「ジミーズ」を率いていた。そんなジミーを演じたオコンネルが「ジミーは手入れの行き届いたブロンドの髪をたたえ、紫のベロアジャケットを着こなし、“儀式”を執り行うときはティアラを好んで身に着けます。ジミーはいつも小綺麗に見えますが、それはつまり、彼の“汚れ仕事”は手下にやらせているということです」とその狂気ぶりを明かすように、ジミーズのメンバーは「七人の指」と呼ばれる言葉のとおりジミーの身体の一部となり、命令ひとつで殺し合いも拷問も躊躇なく行う。

そんなカルト集団ジミーズの恐ろしさを表現するために制作陣がこだわったのが、テレタビーズのようにカラフルなビジュアルだった。前作から引き続き、プロダクション＆衣装デザイナーを務めたカーソン・マッコールは細部に込めたこだわりについて「衣服も含め、この世界のすべては感染爆発から28年かけて朽ちてきました。ジミーズのメンバーのカラフルなジャージは原色で縫い合わせ、継ぎ接ぎだらけ。一方でジミー・クリスタルのものはなぜか美しく、金のチェーンが幾重にもかかっている。ティアラと手入れされたブロンドが、その対比をさらに引き立てています」と解説。

同じくプロダクション＆衣装デザイナーを前作から引き続き担当するギャレス・ピューは「ジミーズの衣装はそれぞれ、色とりどりのジャージの継ぎはぎでできています。刺繍、エイジング、パターンカッティング、火や“血”……あらゆる工程を施しました」と制作の裏側を振り返り、28年という時の流れとジミーズが行う残酷な儀式の片鱗を表現したことを明かした。

ダコスタ監督は、「彼らはカルトだから、肝心なのは同一性であり“自分”を手放すこと。デザイナーチームの二人は、そんなジミーズを物語る衣装を独創的に形にしてくれました」と絶賛し、ジミーズの狂気ぶりをアピールした。

（文＝リアルサウンド編集部）