スペインスーパー杯制覇ならず…レアル指揮官がビニシウスの途中交代やムバッペのベンチスタートに言及
スペインスーパーカップ決勝が11日にサウジアラビアで開催され、レアル・マドリーはバルセロナに2-3で敗れた。シャビ・アロンソ監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
レアルは2度リードされる展開から前半のうちに追い付いたが、後半に決勝点を許し、2大会ぶりの優勝には届かなかった。
アロンソ監督は「チームが最初から最後まで全力を尽くしたことに誇りを感じている。我々は戦い抜き、最後まで尽力した。決勝はさまざまな局面や状況、ゴールや素晴らしい反撃があり、非常に拮抗した展開だった。我々は最後まで全力を尽くし、終盤の同点に追いつき、PK戦に持ち込める2度のチャンスで、あと一歩のところまで迫った」と振り返りつつ、チームが万全の状態ではなかったことを認めている。
「我々にはチャンスがあったが、負傷者が影響した。フェデ(フェデリコ・バルベルデ)の交代は怪我によるものだ。(ディーン・)ハイセンは尽力し、ここまで来てくれた…。フィジカルコンディションではなく、怪我が出場時間の配分や安定性に影響しており、何人かの選手が多大な努力をしている。それは明らかだ」
前半に見事な個人技から1-1とする同点ゴールを挙げたFWビニシウス・ジュニオールも、後半37分に途中交代となった。
指揮官は「85分までとてもいいプレーを見せてくれた。大きなインパクトを残したが、湿気と痙攣のため、あれ以上プレーを続けられず、自ら交代を求めた」と明かし、「彼は素晴らしい試合をしてくれたよ。違いを生み出し、ゴールは本当に素晴らしく、大きな脅威となった」と称えている。
また、負傷明けで後半31分からの途中出場となったFWキリアン・ムバッペについては「2-3となる失点前に投入するつもりだった。残り15分から20分、彼を起用して試合の流れを変え、脅威を与え、ライン間やスペースで連携することを期待していた」と説明。「試合の激しさを考えると先発できる状態ではなかったし、インパクトを与えるために起用する方が良かった。それが我々の考えであり、そのように決断した」と続けている。
指揮官は今後に向け、「チームは戦い抜いた。結果には満足していないが、ポジティブな面を引き出すことができる。シーズンは長い。できるだけ早くこの状況を好転させる必要がある。マドリードに戻ったらこのスーパーカップのことを忘れ、残りのすべての大会について考え、選手たちを回復させるつもりだ。それが今、最も重要なことだ」と話した。
