Mrs. GREEN APPLE、新曲「lulu.」のMVをサプライズ公開！「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が明らかに

Mrs. GREEN APPLEが、1月12日にリリースすることを発表していた新曲「lulu.」のMVを、自身のオフィシャルYouTubeチャンネルにてサプライズ公開。最大同時接続数が20万人を突破した。

■最大同接20万人超が見守るなか、突如MVを公開するという驚きの展開に

「lulu.」は、2026年の元日よりスタートしたフェーズ3最初の新曲であり、1月11日の夕方にTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のOPテーマであることが発表されたばかり。それから数時間後となる1月11日の22時に、SNSにてYouTubeの公開URLのみを発信し、突如YouTubeライブ配信をスタートした。

その配信の中では、まるで雲や靄に覆われた世界を進んでいくかのような映像が延々と続いていく。のちに振り返れば、鉛筆書きする音や鐘によるモールス信号、砂時計や鍵のモチーフなどさまざまなギミックが仕立てられていたことに気付くような映像がおよそ2時間続くと、突如視界が開けてそのまま「lulu.」のMVが公開されるという驚きの展開に。YouTubeの最大同時接続数が20万人を突破するほど多くの人が見守るなか、この世の「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が明らかになった。

1月11日0時には、大森元貴（Vo/Gt）がスモークに包まれて去っていったドームツアー『BABEL no TOH』ラストシーンの写真がオフィシャルで発信されてさまざまな憶測を呼んでいたが、それから2時間に及んだYouTubeライブ配信を経て、ちょうど24時間後に公開された「lulu.」のMVまでが繋がっていた、つまりは『BABEL no TOH』からの新たな分岐がこの日あらわにされたとも言えるのかもしれない。

フェーズ2ではあらかじめプレミア公開することを告知してからMVを公開することがほとんどだったが、今回は事前告知が一切なされない形でのMV公開。フェーズ3のミセスは、予測不能と言えそうだ。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「lulu.」

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com

アニメ『葬送のフリーレン』作品サイト

http://frieren-anime.jp

