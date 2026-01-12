最近、旅行クチコミサイトなどで「朝食がおいしい宿」が注目されています。朝食は宿泊の最後のイベント。旅行の印象に残り、クチコミにも反映されやすいようです。そんな観点から、今回のケーザイ塾では「朝食で選ばれる宿」を調査しました。

好きなものを好きなだけ！○○食べ放題

朝食で選ぶ関西の宿。満足度アップの自慢の朝食を続々ご紹介します。まずは「お客さんのワガママＯＫ！○○食べ放題！」

ＭＢＳ三ツ廣政輝アナウンサーが訪れたのは、紀淡海峡をのぞむ小高い丘に建つ「休暇村 紀州加太」（和歌山市）。一面ガラス張りの全室オーシャンビューの客室や、開放感ある見晴らしのよい露天風呂。日頃の疲れを癒します。そして、この時期の贅沢な夕食は、冬の味覚で高級魚といわれる天然クエの鍋会席です。

これだけでも大満足ですが、宿泊の最後のイベント「休暇村 紀州加太」の朝食は、ビュッフェ形式で和洋食約３０種類の料理を青い海と空抜群のロケーションで食べることができます。

そんな朝食会場でひときわ長い行列が！皆さんのお目当ては「おにぎり」。それも、並のおにぎりではないんです。

「お寿司みたい」

「お寿司屋さんだと思って」

「すごくいっぱいあってびっくり。えび天と牛丼、がっつりと」

うな玉やサーモン、しらすなど具があふれんばかりの豪華なおにぎり！しかも、目の前で握るおにぎりはお客さんのワガママＯＫ！好きなものを好きなだけ食べられ、大きさも具材も自由に選べます。メニューはなんと５０種類以上！

（三ツ廣アナ）「１日何個握る？」

（義本英也さん）「５００個から一番多かったら７００個ぐらい。これを目的に来てくださる方も多い」

“おにぎり親父”のもう一つの顔…実は宿の○○○人！？

おにぎりコーナーに立つのは「おにぎり親父」と呼ばれている義本英也さん(66)。毎朝、握り続けています。

義本さんおすすめは熊野牛のローストビーフとアボカドに卵黄漬けも乗った豪華な組み合わせ。和歌山県産の柿にクリームチーズとレモンが乗ったちょっと変わったおにぎりです。

おにぎりのアイデアを考えるのはすべて義本さん。毎朝５時から具材の仕込みをします。実は義本さん、おにぎり作りだけが仕事ではありません。この宿にとって、とても重要なもうひとつの顔を持っています。

（義本英也さん）「実はですね、総支配人をしています」

（三ツ廣アナ）「支配人なんですか？」

（義本英也さん）「総支配人でございます」

（三ツ廣アナ）「総支配人かつ…」

（義本英也さん）「おにぎり親父」

（三ツ廣アナ）「総支配人としてのお仕事も別で…」

（義本英也さん）「あんまりしていないですね。これからあしたのおにぎりの具材やって、漬物やってなんやかんややっていると、夕方ぐらいには支配人の仕事がちょっとできるかな」

お客さんにも総支配人ということはあまり知られていませんが、総支配人として「朝食に力を入れる」を最前線に立って実践しているということです。

（三ツ廣アナ）「どうして朝食に力を入れているんですか？」

（義本英也支配人）「お金を出せば夕食は豪華なものクエにしてみたりとか、いろんなコースがあるんですけど、朝食はどこの宿も一本ですよね。朝食がショボかったら『なんかショボかったよね、ここの宿』という印象で帰ってしまうんで、朝食を豪華にとか『楽しかったねおもしろかったね』っていうふうにすると印象よく帰っていただけるかな」

どんなお客さんの好みにも合わせることができるおにぎりは、宿泊最後の特別な思い出に！この狙いは当たり、ＳＮＳで話題になって宿のクチコミ評価が上がりました。

（義本英也支配人）「お客様も増えて先月（去年１１月）は稼働率は９９％を超えたのでほぼほぼ満室です」

（三ツ廣政輝アナウンサー）「これはうれしくて仕方がない総支配人の顔ですね」

ミナミのビジネスホテル 「大阪グルメ」の朝食を求めて宿泊客“以外”も！？

続いては「宿泊客“以外”もわざわざ食べにくる朝食！」。大阪・ミナミの「ベッセルイン心斎橋」はビジネスホテルですが、心斎橋駅からすぐの立地で観光客にも人気です。ここで味わえる自慢の朝食は？

（ベッセルイン心斎橋 合田厚司支配人）「大阪の食材（料理）を使ってお出して、有名どころでいうとたこ焼き」

朝からコテコテの大阪グルメが食べられます。肉うどんからうどんを抜いた「肉吸い」やホルモンや野菜を甘辛いタレで煮込む「ちりとり鍋」など大阪らしさを売りにした朝食です。

（東京から）「大阪を朝から堪能できて楽しい」

（愛知から）「結構（仕事で）大阪頻繁に来るんですけど、なかなか大阪っぽいものを食べる機会がないので。朝から食べられるのはありがたいですね」

素泊まり需要が多いビジネスホテルですが、リニューアルで大阪グルメを強化し、朝食を付けるお客さんが増加。別のホテルの宿泊客もわざわざ食べに来るほどの人気ぶりです。こんな利用者も。

（合田厚司支配人）「心斎橋は住宅地も多いので、そういった方（近隣住民）が結構来られます」

宿泊客以外の朝食利用者は月に１５０人以上。ホテル激戦区・ミナミで差別化を図る大きな武器になっています。

【営業時間】午前６時〜午前９時３０分

【宿泊】１７００円

【宿泊以外】２０００円

古都・奈良で“素朴さ”が受けて宿泊客のクチコミ評価ＵＰ

３つ目の宿は「奈良にうまいもんあり！」。三ツ廣政輝アナウンサーが訪れたのは、朝食を一躍、ホテルの看板に！世界遺産「平城宮跡」にほど近い「亀の井ホテル 奈良」（奈良市）。

古都の情緒あふれるこのホテルで唯一のプレミアムな客室を案内してもらうと、部屋には源泉かけ流しの温泉がついているんです。そんな「亀の井ホテル 奈良」の自慢の朝食とは？

（亀の井ホテル奈良 高間英孝支配人）「奈良は昔から『奈良にうまいものはなし』と、ちょっと否定的な言葉があったんですけど、そういったものを払拭したいなと」

あえての「奈良めし」！奈良の郷土料理や地元食材をふんだんに使った素朴な「奈良のおばんざい」です。

（高間英孝支配人）「こちら奈良の郷土料理になります。『すき煮』ですね。鶏肉のことを関西では『かしわ』と呼びますけど、（かしわを）甘く煮た感じ」

（三ツ廣アナ）「冬の朝にはぴったりですね」

里芋などの根菜類をだし汁で煮込む「のっぺい」や奈良発祥の「三輪素麺」。ほかにも奈良県のブランド鶏「大和肉鶏」を使ったコロッケや、奈良漬を入れたタルタルソース。とにかく「奈良」に特化した料理など約６０種類がビュッフェ形式で並びます。

全国的にはあまり知られておらず一見、地味な印象がある奈良料理。以前から朝食に出してはいたものの少し控え目な印象でしたが、１年半前のリニューアルを機に「奈良料理の魅力」を愚直に追求する方針に！派手さや映えを求める世の中の流れとはあえて逆を進みましたが、この素朴さが受けて宿泊客のクチコミ評価はアップしました。

「上品やね料理が。（味が）濃くなくて」

「ええ意味の期待外れやったわ」

（亀の井ホテル奈良 高間英孝支配人）「奈良に来て、「こんなにおいしいものがあったんだ」「すごく奈良を感じられた」というお声いただく。『奈良にうまいものあり』と言わせて、みんなに認めてもらいたい」

旅の「思い出」をグレードアップ！宿選びは朝食もチェックしてください。