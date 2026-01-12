バンド「ゲスの極み乙女。」などのボーカル川谷絵音（37）が11日深夜放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。令和を代表する人気バンドのボーカリストを褒めちぎった。

この日は人気企画、いしわたり淳治氏と蔦谷好位置氏と川谷がそれぞれ選ぶ“2025年のマイベスト10曲”を発表。川谷は、Mrs.GREEN APPLE（以下、ミセス）の楽曲「天国」を5位とした。

「歌唱力の限界を突破し、大森元貴の声で表現できないものなど、もうないのではないかと思わされる。こんな声も出せたのか…の連続」と最高級の賛辞を送り、「歌のレベルが違う。こんな風に絶対に歌えない」と歌唱力に脱帽。「なんでこんな声が出るんだろうって。いろんな声で歌えて、もう笑っちゃう。テクニック以上のものになっている、もう誰も追いつけない。違う領域に入ってる」と称賛が止まらなかった。

音楽プロデューサー・蔦谷好位置氏も、5位にミセスがカバーしたRADWIMPSの楽曲「狭心症」を挙げ、「2025年でもっとも衝撃を受けた」と語った。

原曲を制作したRADWIMPSにも敬意を表しつつ、「ボーカルは異次元で、フルアクセルのシャウトを完全にコントロールし、衝動と技術を信じられないレベルで同時に成立させている」とし、と大森の歌声と表現力を「圧倒的すぎる」評していた。