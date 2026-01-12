¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥ì¥¢¤Ê´ã¶À¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡ÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÅÃå¥Õ¥§¥¹¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»ç¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Èà½÷¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤¬¤Ò¤í¡¼¤¯¤Æ¤ªÍÎÉþ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÇÌÜ¤¬Ë»¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½ªÈ×¤Ë²Ä°¦¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¤â½ä¤ê²ñ¤¨¤Æ¡Ä¤³¤ì¤À¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶»¤Î¤È¤¤á¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤àÃæÀî¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¥¹¡×¡Ö¤¹¤²¡ÁÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à»Ñ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤¢¤ó¤Ê¡Ë
1993Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2016Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£½©ÅÄÊüÁ÷¶É¡¢¹ÅçÊüÁ÷¶É¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÊÄ²ñ¼°Ãæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢Íâ·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
