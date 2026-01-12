イモトアヤコが40歳！ まるでアスリートな写真に反響「素敵なパワフル」
タレントのイモトアヤコが12日にインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】こんなママ、かっこいい！ イモトアヤコ40歳アスリート風写真
12日に誕生日を迎えたイモトが投稿したのはモノクロで撮影された2枚のソロショット。1枚目にはクラウチングスタートの姿勢でカメラに凛々しい表情を見せる様子が収められていて、2枚目の写真には豪快にジャンプする姿が収められている。
投稿の中でイモトは「40代スタートということで改めてスタートラインにたつんだ、羽ばたくんだという願いも込めて写真を撮ってみました」と説明。さらに「異国に行くお仕事をはじめて20年たちパスポートも5冊目になりラジオパーソナリティをはじめて10年たち結婚して5年たち気がつきゃ息子も4歳になりました」とつづり「ふだんはあまり数字は意識しないけれどなんだか「40」という数字は感慨深いです」とコメント。そして「今までも今もこれからも自分らしく生きていけますようにあらためて今後ともよろしくお願いします」とファンに向けて意気込みをあらわにしている。
彼女の投稿にファンからは多数の祝福と共に「お身体無理せず頑張って下さい」「素敵なパワフルママでいて下さいね」「これからもずっと好きです。応援してます！」などの声が集まっている。
引用：「イモトアヤコ」インスタグラム（＠imotodesse）
