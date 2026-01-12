Kis-My-Ft2が、12月31日(水)にリリースしたニューシングル「&Joy」(読み：エンジョイ)の全曲配信をスタートした。

今作は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=Joyを見つけながら、鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた表題曲の「&Joy」と、昨年8月に初のデジタルシングルとしてリリースしたちょっぴりアダルトなサマーチューン「A CHA CHA CHA」の他、通常盤には「Luminar」と「SILENCE」の2曲のカップリング曲を収録。

「Luminar」は、日常の心がぎゅっとなる瞬間の、煌びやかでビビッドな輝きを感じさせる“令和のキスマイ冬バラード”、「SILENCE」は、リアルな世界でのコミュニケーション不足といった現代の問題定義をし、人との繋がりの大切さを警告した楽曲となっている。

33rd シングル「&Joy」は1月12日付けのオリコン週間シングルランキングでも1位を獲得。Kis-My-Ft2としてはデビューシングルから33作連続での1位獲得となる。

◾️シングル「&Joy」

2025年12月31日（水）リリース

https://mentrecording.lnk.to/enjoy

詳細：https://mentrecording.jp/kismyft2/news/detail.php?id=1129325 ◆初回盤A[CD+DVD]

JWCD-25139/B \1,760（税込）

[封入特典]シリアルコード

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.&Joy Music Video

02.&Joy Music Video&ジャケット撮影メイキングドキュメント

03.A CHA CHA CHA Music Video撮影メイキングドキュメント

※A CHA CHA CHA Music Videoは＜初回盤B＞のみに収録。 ◆初回盤B[CD+DVD]

JWCD-25140/B \1,760（税込）

[封入特典]シリアルコード

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.A CHA CHA CHA Music Video

02.新規撮影映像 ＊タイトルは後日発表致します。

03.&Joy Music Video DANCEver. ◆通常盤[CD]

JWCD-25141 \1,100（税込）

[封入特典]シリアルコード ※初回盤のみ

[仕様]初回スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

03.新曲A(タイトル未定)

04.新曲B(タイトル未定)

05.&Joy -Instrumental-

06.A CHA CHA CHA -Instrumental-

07.新曲A(タイトル未定) -Instrumental-

08.新曲B(タイトル未定) -Instrumental- ◆ファミクラストアオンラインショップ限定盤[CD+DVD]

JWC1-25142/B \1,540（税込）

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.Curtain call 2025.06.21@LaLa arena TOKYO-BAY form MAGFACT TOUR

02.A CHA CHA CHA 2025.08.10＠YOKOHAMA ARENA form MAGFACT TOUR

03.＆Joy Music Video LIP ver.

※＜ファミクラストアオンラインショップ限定盤＞にはシリアルコードの封入はございません。

※商品/収録内容は変更になる可能性がございます。