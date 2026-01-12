Uruの新曲「今日という日を」が、2月20日(金)公開の映画『教場 Requiem』の主題歌に決定。2月9日に配信シングルとしてリリースされることが決定した。

『教場』シリーズは、2020年放送のSPドラマ『教場』を皮切りに、『教場II』、そして鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』へと展開し、圧倒的な緊張感とリアリティで多くの支持を集めてきた作品。その集大成として始動した映画プロジェクトは2部作で描かれ、前編『教場 Reunion』が2026年1月1日よりNetflixで独占配信、後編『教場 Requiem』が2月20日より劇場公開される。

©フジテレビジョン ©長岡弘樹／小学館

主演は木村拓哉。監督・中江功、脚本・君塚良一という“ゴールデントリオ”が再集結し、原作は長岡弘樹による警察ミステリー小説『教場』シリーズ。警察学校＝“教場”を舞台に、白髪に義眼という異様な風貌を持つ鬼教官・風間公親が、生徒たちに一切の妥協を許さず向き合い、「覚悟」と「選択」を突きつけ続けてきた。

Uruは本シリーズにおいて、連続ドラマ『風間公親−教場0−』および前編映画『教場 Reunion』の主題歌を「心得」で担当しており、静けさの中に揺るぎない意思を宿したこの楽曲は、風間公親という人物の内面を音楽で描き出し、シリーズの精神性を象徴する一曲として大きな反響を呼んだ。教場の制作チームからは「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるUruさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なものでした。」とコメントが寄せられており、念願叶っての再タッグが実現した形だ。

『教場 Requiem』の主題歌として新たに書き下ろされた新曲「今日という日を」は、作詞・作曲をUru自身が手がけ、編曲をトオミヨウが担当した、風間公親の視点に立ち、教場を巣立っていく生徒たちへ静かに語りかけるように紡がれた壮大なバラード。努力を重ねながらも答えに辿り着けない日々、厳しさの奥に秘められた想い、言葉にされなかった覚悟、そして未来へと歩き出す背中を見送る感情が、深い余韻とともに描かれている。

楽曲について、Uruは“今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この「今日という日を」に吹き込みました。ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います。″とコメント。

なお、楽曲「今日という日を」は1月15日(木) 9:00〜13:00放送のJ-WAVE（81.3FM）「STEP ONE」にてフル尺が初オンエアされることが決定。楽曲の一部が使用された映画「教場 Requiem」予告映像も公開されている。

さらに、2月18日にはニューアルバム『tone』がリリースされることも決定した。本作は、前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるアルバムで、「心得」(フジテレビ系月9ドラマ『風間公親−教場0−』主題歌)、「紙一重」(TVアニメ『地獄楽』エンディングテーマ)、「アンビバレント」(TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ)、「Never ends」(TBS系 金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌)、「手紙」(映画『雪風YUKIKAZE』主題歌)、「プラットフォーム」(TVアニメ『永久のユウグレ』オープニングテーマ)、そして1月19日配信リリースのback number楽曲提供による映画『クスノキの番人』主題歌のシングル「傍らにて月夜」」といったドラマ・映画・アニメ・CMを彩ってきたシングル曲に加え、新録の楽曲が収録される予定。形態数は映像盤、カバー盤、通常盤の合計3形態となり、それぞれの詳細は後日発表される。

そして、2026年7月の大阪公演を皮切りに、アルバムを携えたホールツアー＜Uru Tour 2026「tone」＞の開催も決定。本日よりUruオフィシャルファンクラブ「SABACAN」会員最速先行にてチケット先行受付がスタートする。また、対象オンラインショップにてアルバム『tone』を早期予約すると、＜Uru Tour 2026「tone」＞ライブチケット先行予約に申し込める早期予約特典も用意されている。

◾️デジタルシングル「今日という日を」

2026.2.9 Digital Release

配信予約URL：https://uru.lnk.to/S3zlFz

■ニューアルバム『tone』

2026.2.18 CD Release 初回生産限定盤［映像盤］ (CD+BD) AICL-4862〜3

初回生産限定盤［カバー盤］(CD+CD) AICL-4864〜5

通常盤 (CD) AICL-4866 ＜予約リンク＞

[通常]：https://smar.lnk.to/Tyn8vW

[早期予約]：https://smar.lnk.to/J6IrGG ＜CD早期予約特典＞

■Uru Tour 2026「tone」チケット先行受付シリアルナンバーの配布

＜対象オンラインショップ＞

■タワーレコードオンライン

■HMV&BOOKS Online

■楽天ブックス

■ネオウイング

■Felista玉光堂

■Sony Music Shop

■新星堂WonderGOOオンライン

■JEUGIA

※対象オンラインショップにてCDをご予約後、メールにてチケット先行申込用のシリアルナンバーとURLが発行されます。

※タワーレコードオンライン/HMV&BOOKS online/Sony Music Shopはマイページまたは購入ページでのご案内になりますので、お見逃しの無いようお願いいたします。

＜対象商品＞

2026月2月18日(水)発売 Uru 「tone」

■初回生産限定盤［映像盤］ AICL-4862〜3 ￥6,600(税込)

■初回生産限定盤［カバー盤］ AICL-4864〜5 ￥4,400(税込)

■通常盤 (CD) AICL-4866 ￥3,300(税込) ＜チケット先行受付 対象公演＞

Uru Tour 2026「tone」

■2026年7月1日(水) 大阪 フェスティバルホール

■2026年7月26日(日)埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール

■2026年8月12日(水)愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

■2026年9月3日(木) 東京 昭和女子大学人見記念講堂

■2026年9月24日(木)兵庫 神戸国際会館こくさいホール

■2026年10月21日(水)東京 LINE CUBE SHIBUYA ＜早期予約受付期間＞

2026年1月12日(月祝)〜 1月29日(木) 23:59

■＜Uru Tour 2026「tone」＞

https://uru-official.com/feature/ToneTour

◾️映画情報

シリーズ集大成として2部作にて公開

■映画『教場 Reunion』（前編）

2026年1月1日（木）NETFLIX配信開始 ■映画『教場 Requiem』（後編）

2026年2月20日（祝・金）劇場公開 ■CAST

木村拓哉

綱 啓永、齊藤京子、金子大地、倉 悠貴、井桁弘恵、大友花恋、

大原優乃、猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗、

佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ

佐藤勝利、中村 蒼 ／ 小日向文世 ほか ■STAFF

原作：長岡弘樹「教場」シリーズ／「新・教場」「新・教場2」（小学館刊）

監督：中江 功

脚本：君塚良一

配給：東宝 公式HP：https://kazama-kyojo.jp/

公式X：https://x.com/kazamakyojo

公式Instagram：https://www.instagram.com/kazamakyojo/