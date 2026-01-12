Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプが１２日、金武町陸上競技場で始まった。午前は９時半に準備運動から始まり、サーキットトレ、パスコントロールと１時間あまり、汗を流した。

時間は長くなかったが、休息はほとんどなく、選手は体を動かし続けた。気温こそ１６度も、晴れで暑さも感じる気候の中、札幌指揮官としての初練習を終えた川井健太監督（４４）は「天候にも恵まれて、選手たちも気持ちよく体を動かせたんじゃないかなと思います。まずはチームというより個人にフォーカスして、フィジカル面だったりメンタル面を作らなきゃいけないので。良いスタートは切れたんじゃないか」と順調な滑り出しと強調した。

練習はコーチ陣に任せ、遠巻きに様子を見ることに終始した。「まずこちらが選手を把握する作業をしないといけない。そういう意味では、全員しっかりと準備はしてきたなという印象」。疲労がたまっていく中でもあちこちで鼓舞する声が響き渡り、集中し、意欲的に臨んでいた選手の姿に好印象を口にした。

午後３時半からの練習では、ボールを使いながら戦術も組み込んだ内容に着手していく予定でいる。沖縄でのキャンプは２５日まで。「こういうチームを作るからこういう選手になって欲しいという、そこを構築するキャンプになるのではないかな」。２週間でより自身のスタイルを体現できる人材を選択していく。

掲げる「ボールも人も動く攻撃的サッカー」の実践へ、川井監督は「攻（撃）から守（備）、守から攻、これがぶつ切りにならないようにすること。ボールも人も何かしら動いているし、ボールが外に出ている時も頭は常に動いている。何かが常に動いているようなチームをまずは求めていきたい」とイメージした。昨季までの札幌に感じている課題は「もっともっと動かないといけない」ということ。札幌を真に戦える集団としていく作業が、始まった。（砂田 秀人）