Ｊが1月10日および11日の2日間、東京・恵比寿リキッドルームにて2026年の幕開けとなるライヴ＜J 2026 NEW YEAR’S LIVE-Fire of Hope-＞を開催した。

2025年末、LUNA SEAの有明公演や、自身の年末イベント＜Ｊ 2025放火魔大暴年会＞が延期振替となっていたが、この恵比寿リキッドルーム2daysより活動を再開したかたちだ。

リキッドルームは、いつにも増して熱く燃え上がるようなステージにフロアも激しく応戦。新年の幕開けに相応しい灼熱の2日間となった。

そして、初日アンコールのMCでは、2025年末のLUNA SEAの件にも触れ、お詫びの言葉に続いて「近いうちに良いインフォメーションができると思うので待っていてほしい」と伝えると、フロアからも温かい拍手と声援が贈られた。

さらにソロとしては春に＜Ｊ LIVE 2026 Spring -BLAST OFF-＞と題したスペシャルライヴを東京と大阪で各2days開催することを発表すると、開場はさらに大きな歓声に包まれた。チケットのオフィシャルファンクラブ「F.C.Pyro.」最速先行受付もスタートとなっている。

なお、延期となっていた年末恒例イベント＜Ｊ 2025放火魔大暴年会＞は、丸1年後の2026年12月30日に渋谷Spotify O-EASTにて振替開催することも決定した。

撮影◎田辺佳子

■＜Ｊ 2025 放火魔大暴年会＞振替公演

2026年12月30日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

詳細：https://www.j-wumf.com/news/20260110_1

■＜Ｊ LIVE 2026 Spring -BLAST OFF-＞

【東京公演】

4月4日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open17:15 / start18:00

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

4月5日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO ※F.C.Pyro.会員限定

open16:15 / start17:00

（問）F.C.Pyro.：https://fcpyro.jp/

【大阪公演】

4月18日(土) 大阪・Yogibo META VALLEY

open17:15 / start18:00

（問）YUMEBANCHI 06-6341-3525

4月19日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY ※F.C.Pyro.会員限定

open16:15 / start17:00

（問）F.C.Pyro.：https://fcpyro.jp/

Jオフィシャルファンクラブ「F.C.Pyro.」にてチケット最速先行受付中

詳細：https://www.j-wumf.com/live#spring2026

関連リンク

◆Ｊオフィシャルサイト

◆ＪオフィシャルX

◆Ｊスタッフ オフィシャルTwitter

◆ＪオフィシャルFacebook

◆LUNA SEA オフィシャルサイト