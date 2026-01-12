【ライヴレポート】Ｊ、リキッドルーム2daysで2026年開幕＋4公演の東阪スペシャルライヴを4月開催
Ｊが1月10日および11日の2日間、東京・恵比寿リキッドルームにて2026年の幕開けとなるライヴ＜J 2026 NEW YEAR’S LIVE-Fire of Hope-＞を開催した。
2025年末、LUNA SEAの有明公演や、自身の年末イベント＜Ｊ 2025放火魔大暴年会＞が延期振替となっていたが、この恵比寿リキッドルーム2daysより活動を再開したかたちだ。
リキッドルームは、いつにも増して熱く燃え上がるようなステージにフロアも激しく応戦。新年の幕開けに相応しい灼熱の2日間となった。
そして、初日アンコールのMCでは、2025年末のLUNA SEAの件にも触れ、お詫びの言葉に続いて「近いうちに良いインフォメーションができると思うので待っていてほしい」と伝えると、フロアからも温かい拍手と声援が贈られた。
さらにソロとしては春に＜Ｊ LIVE 2026 Spring -BLAST OFF-＞と題したスペシャルライヴを東京と大阪で各2days開催することを発表すると、開場はさらに大きな歓声に包まれた。チケットのオフィシャルファンクラブ「F.C.Pyro.」最速先行受付もスタートとなっている。
なお、延期となっていた年末恒例イベント＜Ｊ 2025放火魔大暴年会＞は、丸1年後の2026年12月30日に渋谷Spotify O-EASTにて振替開催することも決定した。
撮影◎田辺佳子
■＜Ｊ 2025 放火魔大暴年会＞振替公演
2026年12月30日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
詳細：https://www.j-wumf.com/news/20260110_1
■＜Ｊ LIVE 2026 Spring -BLAST OFF-＞
【東京公演】
4月4日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open17:15 / start18:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
4月5日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO ※F.C.Pyro.会員限定
open16:15 / start17:00
（問）F.C.Pyro.：https://fcpyro.jp/
【大阪公演】
4月18日(土) 大阪・Yogibo META VALLEY
open17:15 / start18:00
（問）YUMEBANCHI 06-6341-3525
4月19日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY ※F.C.Pyro.会員限定
open16:15 / start17:00
（問）F.C.Pyro.：https://fcpyro.jp/
Jオフィシャルファンクラブ「F.C.Pyro.」にてチケット最速先行受付中
詳細：https://www.j-wumf.com/live#spring2026
