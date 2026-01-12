１月１２日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が乗った２番人気のアメリカンスタイル（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ガンランナー）が２番手で流れに乗ると、直線で外から並びかけた２着馬を振り切って初陣を飾った。１馬身差の２着に１番人気キリオス（松山弘平騎手）が入り、さらに６馬身開いた３着に１０番人気エイシンインアウト（和田陽希騎手）が入った。勝ちタイムは１分５４秒７（良）。父ガンランナーは１７年のブリーダーズＣクラシックなどを制したＧ１馬。

検量室に戻ると、「やったー」と関係者に向けルメール騎手はガッツポーズ。スッと２番手を確保し、冷静な手綱さばきでスムーズに立ち回り、直線でもしっかりと脚を使わせてデビューＶに導いた。

この日の１Ｒも勝っているルメール騎手は「スタートが良かったから、２番手のポジションを取れました。道中で物見をしていて、ブリンカーを使ったのも良かったです。外から馬が併せてきた時も、また伸びた。まだ伸びしろがあります。距離も良かったね。長い距離も問題ないと思います」と今年の３勝目に笑顔だった。