　夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆり(56)が11日、自身のインスタグラムを更新。札幌でロケを行ったことを報告した。

　「『ゼニガメ』のロケで札幌来てます～」と投稿。「家中探して　1番あったかい服がこれだったの巻～　いつもお肌出し過ぎ衣装の為　寒く感じなくなってる元気な56歳」とつづり、白のコート、パーカー、ミニスカートに黒のニーハイブーツのコーデで、雪が降る街中でポーズを取る写真を掲載。

　「メイクの加納ちゃんに昨日　よもぎ温座パットっていうカイロプレゼントしてもらって　本日使わせてもらったら　最高～　身体全部があったかくなった感じでしたぁ～」と振り返り、「女性の皆様　おすすめです」と記した。

　続けて「雪ってテンション上がりますね～　北海道の雪はフワッフワでなんか幸せです～　今日お世話になった皆様　スタッフの皆様　皆様に幸せな1日頂きましたぁ～」と感謝した。

　フォロワーからは「めちゃ寒そうやけど、元気いっぱいですね」、「さゆりちゃん元気だねー」、「風邪ひかないように気をつけてくださいね」などの声が寄せられた。

