夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆり(56)が11日、自身のインスタグラムを更新。札幌でロケを行ったことを報告した。



【写真】元気いっぱい！寒さに負けない奇跡の56歳

「『ゼニガメ』のロケで札幌来てます～」と投稿。「家中探して 1番あったかい服がこれだったの巻～ いつもお肌出し過ぎ衣装の為 寒く感じなくなってる元気な56歳」とつづり、白のコート、パーカー、ミニスカートに黒のニーハイブーツのコーデで、雪が降る街中でポーズを取る写真を掲載。



「メイクの加納ちゃんに昨日 よもぎ温座パットっていうカイロプレゼントしてもらって 本日使わせてもらったら 最高～ 身体全部があったかくなった感じでしたぁ～」と振り返り、「女性の皆様 おすすめです」と記した。



続けて「雪ってテンション上がりますね～ 北海道の雪はフワッフワでなんか幸せです～ 今日お世話になった皆様 スタッフの皆様 皆様に幸せな1日頂きましたぁ～」と感謝した。



フォロワーからは「めちゃ寒そうやけど、元気いっぱいですね」、「さゆりちゃん元気だねー」、「風邪ひかないように気をつけてくださいね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）