映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』来冬に劇場公開！舞台は東京
映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』（ニジガク）が、来冬に劇場公開されることが発表された。あわせてティザービジュアルが解禁となり、最終章の舞台は「東京」となる。
【画像】マジかよ！？中須かすみ誕生日上映会の特典内容
■イントロダクション
「仲間」で「ライバル」!?
「ライバル」だけど「仲間」!!
12人と一人の少女たちと紡ぐ青春学園ドラマ、最終章ついに開幕！
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』は、「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト、「ラブライブ！シリーズ」の第3作目。2020年にTVアニメ1期、2022年にTVアニメ2期が放送され、2023年には新作エピソードOVA「NEXT SKY」、2024年に映画『完結編 第1章』、2025年に映画『完結編 第2章』が公開された。
そして、第1章・第2章を超えるボリュームでお届けする、完全新作エピソード、映画『完結編 最終章』が、来冬全国の劇場で公開となる。
TVアニメシリーズを手掛けた、監督：河村智之、脚本：田中仁、アニメーション制作：サンライズのスタッフが贈る、劇場上映シリーズ3部作、ここに完結。
