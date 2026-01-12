１１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、小一郎（仲野太賀）の村に野盗が襲来。小一郎の幼なじみの信吉（若林時英）が無残な姿で殺されてしまう。信吉衝撃の姿に、ネットも震えた。

直（白石聖）が祝言を挙げる当日、突然小一郎の家にやってくる。結婚は「どうしても無理、顔が」といい「一緒に村を出よう」と誘う。するととも（宮澤エマ）が家に飛び込んできて「無事で良かった。また野盗どもがきて暴れてるんだよ」と知らせる。

小一郎は直に家の作りを聞き、すぐに直の家へ。一芝居をうち、野盗をだまし討ちにしたものの、さらに別の野盗が襲撃。百姓たちも皆殺しにされてしまう。小一郎は直とともに隠れ、難を逃れたが、野盗が去った後、田んぼで泣き崩れる幼なじみの玄太が。「植えたばっかりの苗を守ろうとして」と言うと、田んぼには幼なじみの信吉の遺体が。

小一郎がその亡きがらを抱え上げると首がない。すぐ横には信吉の跳ねられた首が落ちており、小一郎は首を抱きしめ「次から次へと…わしらが何をした！」「何なんじゃ、これは！」と号泣する。

大河名物の首を入れた「首桶」どころか、今回は首そのものが描写。しかも小一郎が抱きしめる瞬間、横顔もしっかり映っていた。

ネットでもこの描写に「それにしても、あの友達の首…耳の辺りとか、超リアルで、作り物でもすごい」「リアルに首のない遺体が映ってびっくりした」「２回目にして首桶ならぬ首なしの恐怖…」「まさか生首が出てくるとは…」など震える声が上がっていた。