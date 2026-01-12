25年度に二十歳を迎えるNMB48メンバー塩月希依音（20）坂田心咲（20）坂下真心（20）福野杏実（20）芳賀礼（19）池田典愛（20）板垣心和（20）西由真（19）中川朋香（20）福原琴美（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。

昨年末にグループの3代目キャプテンに就任した塩月は「これまではファンの皆さんだったり、応援してくださってる皆さんを笑顔にしたいという気持ちで活動していたんですけど、これからは、ファンの皆さんはもちろん、私たちを知らない方だったり、これからアイドルを目指したいという世代の方に憧れていただけるような活動をしていきたい」と“二十歳の誓い”を立てた。

今回、二十歳を迎えたメンバーについては「AKB48世代」と命名。AKB48がデビューした05年生まれの世代とあって、「私自身もAKB48さんのデビュー1週間後に生まれました。NMB48でもあり、AKB48だなと。ややこしいんですけど」と笑った。

昨年末のNHK紅白歌合戦に出場するなど、「20周年を迎えられて、さらに勢いを増して活動されているので、私たちも刺激を受けて頑張っていきたい」と意気込んでいた。