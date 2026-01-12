犬が『遊びたくない』ときにみせるサイン５選

遊ぶことが大好きなわんちゃんでも、「今は遊びたくないなぁ」と思うタイミングがあります。では、犬が遊びたくないとき、どのようなサインを見せるのでしょうか。

1.声をかけても反応しない、反応が薄い

いつもは「遊ぶ？」と声をかけると嬉しそうに駆け寄ってくる愛犬。しかし、声をかけても無視したり、反応が薄いと感じることはありませんか。

このように声をかけても反応しなかったり反応が薄かったりするときは「今は遊ぶ気分じゃないんだよね」「そっとしておいてほしいな」というサインです。無理に構わず、しばらくそっとしておきましょう。

2.離れた場所で休んでいる

遊んでほしいとき、かまってほしいときなど、犬たちは飼い主の足元や近くにいることが多いでしょう。しかし、自ら離れた場所で休んでいるときは、「今は遊ぶ気分ではありません」の合図です。

わざわざ離れた場所で休んでいるということは、ひとり静かに過ごしたい気分なのです。近寄ったり無理やりスキンシップを取ったりすると、ストレスの原因になりかねないのでやめましょう。

3.飼い主から目を逸らす

飼い主が愛犬にアイコンタクトをとったとき、遊んでほしいときは「もしかして遊んでくれるの？」と期待を込めた表情でじっとこちらを見つめてきます。

対して、「今は遊びたくない」という気持ちのときは、飼い主と目が合うとスッと視線を逸らして静かに「今はそっとしておいて」と訴えるわんこが多いです。

4.近づくと立ち去ってしまう

飼い主が近づいたとき、大きな抵抗を見せることはないけれど、サッと立ち上がって離れた場所へと移動してしまう--そんなことはありませんか。

近づくと距離を取られるときは、「今は遊びたくない」「今はひとりで過ごしたい」というサインです。追いかけ回すとストレスの要因になるので、しばらくは離れた場所から見守りましょう。

5.乗り気でない様子で近づいてくる

「遊ぶ？」と声をかけたとき、飼い主へ近づいてきてくれるものの、いつもより歩速が遅かったり、蛇行するように近づいてきたりと明らかに乗り気ではない様子を見せることはありませんか。

これも「本心では遊びたい気分じゃないんだよなぁ」という心の内が漏れ出ているサインです。せっかく近づいてきてくれたので、楽しい遊びよりもゆったりとしたスキンシップなどに切り替えましょう。

そっとしておいてほしいと思う理由とは

愛犬から「遊びたくない」「そっとしておいて」という態度を取られてしまうと、悲しい気持ちになったり不安になったりする飼い主さんも少なくないかもしれません。

しかし、これはあくまで「今」の感情です。疲れていたり、眠かったり、単純にひとりの時間を満喫したいといった一過性のものなので不安に思う必要はありません。

むしろ、飼い主にこれほど素直に感情を訴えられるということは、それだけ飼い主さんに信頼を寄せているということでしょう。普段から愛されている実感があるので、素直に感情を表に出すことができている証とも言えます。

まとめ

いかがでしたか。愛犬が「今は遊びたくない」とサインを出しているときは、少し離れた場所からそっと見守ってください。愛犬の方から近づいてきたり、かまってアピールが出たタイミングで、再びコミュニケーションをとりましょう。