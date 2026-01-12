母の味を感じる「味噌ラーメン」　飲み干してしまうスープと、受け継いだ自家製味噌ダレ

古今東西、美味しいグルメを追い続けてきた、東の食のジャーナリストのマッキー牧元（まきもと）さんと、西のグルメ王の門上武司（かどかみ・たけし）さんが互いに「オススメの一皿」を持ち寄って紹介します。食の達人たちが織りなす“おいしい往復書簡”をどうぞお楽しみください。今回のお題は、寒さで冷えた身体に沁みる「味噌ラーメン」です。

味噌汁を彷彿とさせる！沁みます

〈味噌ラーメン〉ってやつは、ほかのラーメンとはちょっと違う立ち位置と言いますか。やっぱり味噌だけに、母の作った味噌汁を彷彿させるものがあり、じんわりきますね。今回はまさに、東西ともにそんなイメージを思い切り体現させてくれる2軒。東は、店主自身がリアルお母さんで、作っている背中を見るだけであったまります。西は、当主のお母さんから受け継いだ秘伝の味噌ダレが決め手とか。いずれも、沁みますな〜。

どこまでもまぁるく包み込んでくれる陽だまりの味わい『らぁめん 一福』＠東京・初台

【東の味噌ラーメン】

「素朴な見た目でやさしいタッチながら骨太さもあるスープがたまりません。酒粕と豆乳入りバージョンの『囲炉裏麺』1280円。こちらは焼きねぎ仕様で、寒さが堪える時期にぜひ」（牧）

『らぁめん 一福』味噌らぁめん980円（※価格改定の予定あり）

門上さん、冬が近づくと、味噌ラーメンが恋しくなりますね。生まれて初めて食べた、極寒の札幌での思い出が蘇り、無性に食べたくなります。

東京にも多くの味噌ラーメン屋がありますが、昔から僕のお気に入りはこの店です。なぜなら、ここでいただくと、陽だまりの味を感じて、心を丸く抱きしめられるからです。厨房では、物静かな女主人がひとりで、ラーメンを作られています。

運ばれてくると甘い香りがふわりと立ち、思わず微笑みます。まずスープをひと口飲む。するとそのたおやかな味わいに、体の力が抜けていく。「ゆっくり寛ぎなさい」。そう言われたかのような気分を運んでくる。

ねぎは、存在感の強い小口切りではなく、四角いあられ切りにされ、チャーシューは分厚くしっとりとした仕上がり、シナチクは太く柔らかで、やさしいスープと馴染むように考えられ、アクセントに秘密のカリカリしたものが浮かべられる。すべてが計算されているが、尖っていない。

『らぁめん 一福』酒粕と豆乳入りバージョンの「囲炉裏麺」1280円

長年作り続けたおばあちゃんの味噌汁のように、地平線の彼方まで丸い。普段ラーメンのスープは、塩分過多を考えて残すが、この店の味噌スープだけは飲み干してしまう。さらには穏やかな余韻がいつまでも残り、2、3日経つとまた食べたくなるのです。

門上さん、そんな味噌ラーメンを食べ、温泉に浸かったような気分になりませんか。

［店名］『らぁめん 一福』

［住所］東京都渋谷区本町2-17-14小泉ビル1階

［電話］03-5388-9333

［営業時間］11時半〜14時 ※なくなり次第終了

［休日］月・火・金

［交通］京王新線初台駅から徒歩12分

マッキー牧元

マッキー牧元

自腹タベアルキストであり、コラムニスト。『味の手帖』主幹。また、東京・虎ノ門ヒルズにある飲食店街〈虎ノ門横丁〉のプロデュースを務めるなど、ますます多彩に活躍。

味の決め手は母から受け継いだ自家製味噌ダレ『京都中華そば 萬福 下鳥羽本店』＠京都市（※本来「福」の字は旧字体）

【西の味噌ラーメン】

「味噌ダレは主役のようでありながら、実は中太麺との相性を考えてのアイデアだと感じるのです。麺に歯が入った瞬間に味噌風味の凄みを知ることになります。京都のラーメン恐るべしです」（門）

特製みそラーメン1150円

『京都中華そば 萬福 下鳥羽本店』特製みそラーメン1150円

味噌ラーメンといえば、札幌のイメージが濃密です。すすきのにある人気店で食べた味噌ラーメンの印象は鮮烈。味噌、スープ、野菜などを入れて煮込んでゆくその迫力と、具材に染み込んだ味噌味こそが、味噌ラーメンの真骨頂、と感じたものでした。

しかし京都ではいささか事情が変わってきます。歴史ある古都の力は、あらゆるジャンルを飲み込んでしまう。僕がここ数年着目しているのが京都の味噌ラーメン。札幌のスタイルとは全く異なり、いわば味噌汁にラーメンが入ったという感じすら受けるのです。

京都伏見下鳥羽にある『京都中華そば 萬福』というラーメン店の「特製味噌ラーメン」。スープはとんこつベースでコクはあるのですが、そこに大豆を発酵させて作った自家製味噌ダレの風味が広がるのです。この風味こそ、こちらの味噌ラーメンの特徴と言えるでしょう。味噌ダレは当主・中村健一さんがお母さんから受けついだ味。熟成の味わいに中太麺がしっかり絡み、シャキッとしたもやし、これからの季節は甘みも含む九条ねぎも魅力的。

『京都中華そば 萬福 下鳥羽本店』特製みそラーメン1150円 スープにしっかりと絡む中太麺

そして毎日仕込むチャーシューも忘れてはなりません。九州産の豚を部位ごとにさばき、ひと晩血抜き、じっくり炊き込み、熟成醤油に漬け込む。まさにトロッとした歯触りが味噌風味と素晴らしい相性なのです。

牧元さん、京風の味噌ラーメンの旋風をぜひとも味わってください。

［店名］『京都中華そば 萬福 下鳥羽本店』

［住所］京都府京都市伏見区下鳥羽北ノ口町88

［電話］075-612-8550

［営業時間］10時半〜20時半（20時15分LO）

［休日］月（月が祝日の際は営業、翌日休）

［交通］京都市バス南3系統 油小路丹波橋・アクト京都前停留所から徒歩約4分

門上武司

門上武司

小誌でもおなじみの、あらゆる食情報に精通している西のグルメ王。食関連の執筆・編集を中心に、各メディアに露出多数。関西の食雑誌『あまから手帖』の編集顧問も務める。

※掲載情報は取材時のものになります。内容に変更が生じる場合があります。詳細は店舗にお問い合わせください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

文／マッキー牧元（東）、門上武司（西）撮影／鵜澤昭彦（東）、松浦稔（西）

