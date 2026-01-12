【算数クイズ】解けると快感！ 0、1、1、2、3、5、8に続く数字は？
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
数字が少しずつ大きくなっています。算数や数学の世界ではとても有名な数列なので、ピンとくる人も多いかもしれません。
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, □
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。
順番に計算を確かめてみましょう。
0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
この法則に従うと、次は「5」と「8」を足すことになります。
5 + 8 = 13
よって、正解は「13」となります。これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる最も基本的な数列の問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
