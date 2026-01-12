うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）意志あるところに道が開ける。
思いを形にするチャンス。
守護星・海王星の力が最大限に引き出されます。
物事は完成に向かって、あなたの未来への礎となっていくでしょう。これが自分と言えるような成果を残すべく、頑張りましょう。集中して取り組めば、短期間でも結果を残せるので、本気になって。よい仲間、理解者にも恵まれて、チームやグループも結成できそう。切り込み隊長になった気分で、先頭を切って進みましょう。
オフは、フットワーク軽く。やりたいことは全部やるつもりで、動きましょう。パワーがあるときだけに、スピードの出し過ぎには気を付けて。
愛は、思いを伝えるチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)