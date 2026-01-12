みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
気楽に過ごす。
ゆるっと主義でいきましょう。
放っておいても、あなたの時代が始まります。今はまだ、切り替えタイミングで、他の人が主導権、決定権を放さないだけ。本気で争えば、もちろん勝てますが、圧勝することが分かっているのに、力を誇示するのは、少しやり過ぎです。お手並み拝見で、お任せして、言われるままに動いてあげて。
ここで素直で聞き分けのいいイメージを作っておくのが大事。敵を作らない、恨みを買わない、愛されキャラで、味方を増やしましょう。オフも、誘いに乗って楽しく過ごせそう。
愛は、型にハマらず。2人のスタイルで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
