やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
生き方を変えるチャンス。
少し、強引にやっていきましょう。
イメージは、受験です。次のステップに進むためにエネルギーのすべてを一点集中で使い切った、あの感覚を思い出して。あなた好みの未来を手に入れるためには、思い切りよく動くことが大事なのです。古きを振り切って、新しくやり直す。そんなタイミングに入っています。仕事や働き方を変える、基盤を作る、独立するなど、あなたの夢をかなえましょう。
オフは、見上げるような大きな建物を見に行って。自分の小ささを感じることで、失敗を恐れない心境になれそう。
愛は、正直に向き合うと急進展しそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ゴーサイン。
生き方を変えるチャンス。
少し、強引にやっていきましょう。
イメージは、受験です。次のステップに進むためにエネルギーのすべてを一点集中で使い切った、あの感覚を思い出して。あなた好みの未来を手に入れるためには、思い切りよく動くことが大事なのです。古きを振り切って、新しくやり直す。そんなタイミングに入っています。仕事や働き方を変える、基盤を作る、独立するなど、あなたの夢をかなえましょう。
オフは、見上げるような大きな建物を見に行って。自分の小ささを感じることで、失敗を恐れない心境になれそう。
愛は、正直に向き合うと急進展しそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)