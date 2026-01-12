「あまりにも別格だった」海の向こうから届いた“朗報”にファン納得　阪神元助っ人、34歳右腕がレッズと契約報道「本当に凄い投手だった」

ジョンソンはメジャーでも安定したパフォーマンスをン残している(C)Getty Images

過去に阪神で1シーズン、プレーしたピアース・ジョンソンがレッズと契約を結んだと現地時間1月11日、米紙『ニューヨーク・ポスト』のジョン・ヘイマン記者が自身のXで報じた。

2025年はブレーブスでプレーした右腕がレッズへ移籍すると伝えた上で「ナイスピックアップ」と球団の好判断をたたえた。

ジョンソンは25年シーズンは65試合に登板していた。

また右腕の阪神時代といえば、2019年の1シーズンながら58登板、2勝3敗、防御率1.38、2勝3敗、40ホールドと圧巻のパフォーマンスでファンにも鮮烈な印象を残した。

NPBで1シーズンを過ごした後、2020年シーズンはパドレスと契約を結びメジャー復帰していた。