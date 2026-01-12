いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
コツコツ主義で。
イレギュラーなムード。
なぜなら、あなたが同じ場所に居続けるからです。なんとなく、まだ行動を起こすには早いと感じているし、日々のあれこれを繰り返すのがだんだん楽しくなっているはず。今週は現状維持でいいし、行動範囲もグッと絞って正解です。特別に何かをしても、まだ、波長が合っていないため、期待した以上の手応えは得られないと考えて。
その分、いつもはなおざりに済ませていることに力をいれましょう。服にアイロンをかける、自炊をする、部屋を整えるなど、当たり前の作業に喜びが。
愛と社交は、ニーズに応えましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）継続は力。
