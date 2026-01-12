「反則級です」ショートボブへと“変身”の27歳女子ハードラー、公園を颯爽と駆ける姿に「MVみたいや」

インスタに公開された田中佑美が笑顔で駆ける姿に大きな反響が寄せられた(C)産経新聞社

女子100メートル障害日本代表で、パリ五輪や昨夏の世界陸上東京大会にも出場した27歳の田中佑美が自身のインスタグラムを更新。公園でのランニングの様子を公開し、大きな反響が寄せられた。

【動画】「まるでPV！」と大反響 田中佑美が笑顔で颯爽と走る姿をチェック

黒髪ロングヘアをバッサリと31センチもカットし、ショートボブへと変身した田中は、自身が契約する「New Balance」の最新ランニングシューズのPRのための動画に出演。笑顔を振りまきながら颯爽と駆ける姿が公開されている。

この動画を見たファンからは「髪を切って走る姿カッコイイですね」「MVみたいや」「髪が短くなっても素敵すぎます」「反則級です」「可愛いすぎるね」「シューズの紹介動画なのに、走れる事の素晴らしさ、笑う事、笑い声の素晴らしさを感じる動画」「べっぴんやわ」「爽やかスポーツ女子。まるでPV！」と、絶賛の声が多く届けられた。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］