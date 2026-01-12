さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月12日〜1月18日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。
広がっていく方向へ。
話が変わりやすいでしょう。
最初に聞いていた話と違う、なんだか都合よく使われたなど、消化不良を起こすかも。でも、それが、案外悪くない方向に作用していきます。不思議なトランス状態のように、あなたの存在が軽くあしらわれ、意思も無視されやすいのは、それだけ使い勝手がよく、どんなシチュエーションにもハマるせい。
ここはさそり座さんに任せて、あそこは別の人、で、あっちはさそり座さんに……と何度も名前が挙がっていくのです。自然にポジションアップしていくので、細かいことは気にしないこと。プロセスはともかく、最終的には、期待以上のところに収まります。
オフは、テーマパークへ。よい気分転換ができそう。
愛は、語れるデートへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
