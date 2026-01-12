TBS NEWS DIG Powered by JNN

『突発性難聴』と診断されたことを公表した、タレント・俳優の安西ひろこさんが自身のインスタグラムを更新。
自身の検査結果について、綴りました。

安西ひろこさんは「病院の検査結果で　聴力が変わってなくて　久しぶりに大泣きしたのだけど」と、投稿。

続けて「たまに泣く事って　大切なんだよね〜！」と、記しました。

そして、イヤーマフを左耳だけにつけた写真をアップし、「突発性難聴が辛い時　左耳だけふさぐと緩和するから　近所のダイソーへ行った時に　500円で購入したの！　左耳だけにつけてるよ」「暖かいし　毎日愛用してる　耳栓も頼んでみたよ」と、記しました。
 



安西ひろこさんは「目が覚めて耳が聞こえずらいと　認識するまで時間がかかって　落ち込んだりするんだけど　周りの大切な人たちが『笑ってる素のあなたがスキ！』『なんかキラキラしたインスタはお腹いっぱいだから自然の画像が良い〜！』『いつも会ってる時の顔の方がスキよ〜！』と言ってくれたので　今年からは自然のインスタを　載せていきますね〜」と、投稿。

続けて「人間だからね　落ち込んだりもするけど　泣いても　笑っても　同じ1日ならね」「命があるだけ儲け物って　笑って1日過ごそうって　思う」と、その思いを綴っています。
 



先日のインスタグラムの投稿で、安西ひろこさんは「１２月に入って急に　左耳が聞こえずらくなりました」「最初は寝たら治るかな？　と何日か様子を見ていたのですが　日に日に　聞こえづらくなってしまい　病院へ行ったら　『突発性難聴』と診断されました。」と、明かしていました。

 



