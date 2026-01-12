12日（月）成人の日は全国的に真冬の寒さになるでしょう。積雪の多い地域では、吹きだまりによるホワイトアウトに警戒してください。

＜12日（月）の天気＞

冬型の気圧配置は西からゆるんできています。大雪の峠は越え、関東〜九州では強い風もおさまってきています。ただ、北日本の日本海側や北陸では雪が降り、西風の強い状態が続く見込みです。

北海道では予想最大瞬間風速35メートルと、雪がやんでも台風並みの暴風が吹き荒れるおそれがあります。雪の積もっているところでは、風で巻き上げられた雪によるホワイトアウトや交通障害に気をつけてください。

太平洋側では成人の日を祝福するような青空が広がりますが、厳しい寒さになるでしょう。また、朝にかけて積雪が急増した東北太平洋側や関東北部、慣れない積雪となっている東海地方平野部でも車の運転には細心の注意が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的に前日より大幅に低く、真冬並みの寒さになるでしょう。

札幌 -2℃（-7）

仙台 5℃（-4）

新潟 5℃（-4）

東京 9℃（-7）

名古屋 7℃（-3）

大阪 7℃（-6）

鳥取 6℃（-5）

高知 9℃（-2）

福岡 10℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本

13日（火）は日本海側で雨が降りますが、暖かい空気が流れ込んで気温が急上昇する見込みです。14日（水）は一転して冷たい空気が入ってくるため、山陰では雪の降るところがあるでしょう。15日（木）以降は太平洋側を中心に晴れる日が多くなりそうです。空気の乾燥にお気をつけください。

■北日本・東日本

13日（火）は新たな低気圧が近づいて、北日本や北陸で荒れた天気になる見込みです。低気圧に向かう南風で気温が上がるため、湿った雪や雨になるところが多いでしょう。関東や東海も風が強まりますが、晴れて暖かくなりそうです。

14日（水）は冬型に変わるため、日本海側では雪や吹雪、太平洋側も寒くなる見込みです。15日（木）以降も北日本や北陸で断続的に雪や雨が強まり、晴れる関東や東海でも日々の気温変化が大きくなりそうです。