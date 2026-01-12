NMB48、塩月希依音ら10人が“成人式”で華やかな振り袖姿披露 「私たちはAKB48世代」
今年、成人式を迎えるアイドルグループ・NMB48のメンバー10人が12日、大阪天満宮で開かれた「2026年新成人メンバー成人式（二十歳のつどい）」に参加。華やかな振り袖姿を披露した。
【全身ショット多数】それぞれの個性に合った振り袖姿を披露したNMB48メンバー
池田典愛（9期生）、板垣心和（9期生）、坂下真心（8期生）、坂田心咲（8期生）、塩月希依音（3期生）、中川朋香（10期生）西由真（9期生）、芳賀礼（9期生）福野杏実（8期生）、福原琴美（11期生）が参加。それぞれの思いを込めた色とりどり個性豊かな振り袖姿を披露した。
メンバーは社殿でご祈祷を受け、玉串を奉って拝礼。その後、中庭で報道陣の取材に応じ、20歳を迎えての目標を語った。
AKB48グループの成人式恒例の「自分たちは◯◯世代だと思う！」という質問に3代目キャプテンの塩月は「私たちは、AKB48世代」と回答。「ちょっとややこしいんですけど」とはみかみつつ「AKB48さんがデビューされた2005年と2006年に生まれたメンバーで、私自身、AKB48さんのデビューの1週間後に生まれたので…」と説明。「AKB48さんも昨年20周年を迎えられて勢いを増して活動されているので、私たちも刺激を受けて頑張っていきたいと思います」と意気込みを見せた。
【二十歳の目標】
■池田典愛
人として成長することです。人生のモットーとしまして、思いやりと道徳心を持つことなので、これからもたくさん人と関わって学んでいきたいです。好きなことを生かしてギャル関連のお仕事をしてみたいなと思っています。
■板垣心和
NMB48の選抜メンバーに入ることです。MVや歌番組、夏ファスに出演したりして、たくさんの人に知っていただいて、NMB48を好きになってほしいです。
■坂下真心
いろんなスポーツ番組に出場することです。私の頑張る姿が誰かの頑張る活力になれるようにいろんなスポーツに挑戦して楽しさをもっと伝えていきたいです。
■坂田心咲
カラーコンタクトやコスメのイメージモデル、プロデュースをしてみたい。好きをお仕事につなげられる1年にしたい。
■塩月希依音
大阪城ホール規模、1万人以上の会場でライブできるグループを目指すことが目標です。これはグループの目標でもあるんですけど、私自身、ライブでのパフォーマンスだったり、ステージに立つことが好きなので、個人の目標としてもかなえたいなと思っています。
■中川朋香
自信を持って前に立てる人、選ばれる人になることです。そして、NMB48で唯一のや加山出身なので、大好きな和歌山をもっともっとたくさんの方に発信していきたいです。
■西由真
常に感謝の気持ちを忘れずに周りの人を大切にできる人になりたいです。二十歳になったら今まで以上に自分の言動に責任を持つ、与えられるだけでなく、何かを返せる人になりたいです。
■芳賀礼
女性らしい人になりたいです。普段は妹っぽい一面を見せることが多いので、20歳になったので大人っぽい艶のある女性になりたいです。
■福野杏実
グッズのデザインを作ったり映像を作ったりすることが好きなので、そういったクリエイティブなことを新たな目標として頑張っていきたいなって思っています。
■福原琴美
昨年11月にNMB48に加入したばかりの研究生なので、早くメンバーに昇格することが目標です。小ささを生かしつつ、印象に残るような大きなダンスやパフォーマンスを頑張りたいです。
