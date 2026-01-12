【AKB48 二十歳のつどい】レジェンドOGに畏敬の念も「すごく悔しい気持ちに」 21年目へ決意「やる気に満ちている」
昨年20周年を迎えたAKB48が12日、東京・神田明神で『AKB48 二十歳のつどい 2026』を開催した。25年度に20歳を迎え、グループと同い年の秋山由奈（20）、新井彩永（20）、工藤華純（20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（19）、花田藍衣（20）が参加した。
【写真】AKB48と同い年！艶やかな振り袖姿を披露した新成人メンバー
祈祷後、6人はファンと報道陣が詰めかけた境内に登場。カメラの前で艶やかな晴れ着姿をにこやかに披露した。今回は午年にちなみ“うま（午）い日本酒”で6人のさらなる活躍を祝い、AKB48の成人式史上初めて、鏡開きと日本酒試飲（※20歳メンバーのみ）を実施した。
囲み取材では、昨年にAKB48 20周年記念シングルやライブ、音楽番組で共演したレジェンドOGたちについて言及。「卒業生の皆さんと関わるのをすごく楽しみにしていた」という花田だったが「直接お会いするとオーラにすごく圧倒されて、自分に自信を失ってしまいそうにもなりました」と回顧。
しかし「（AKB48 20周年記念の）武道館コンサートで先輩方が見せてくださった強い背中を、今の現役メンバー全員がすごく間近で見たと思うので、みんな改めて『頑張るぞ』というやる気に満ちあふれていると思います」と大いに刺激を受けたと話す。
また、工藤もOGのステージを目の当たりにし「やっぱり私たちと全然違うなと思う部分がたくさんあって、この20周年で多くのことを学んで吸収できた」とコメント。
続けて「尊敬する反面、すごく悔しい気持ちにもなった」といい、「『こんなにも違うんだな、まだまだダメだな』と思う部分もたくさんありました。21年目は学んだことを活かせるようにしていきたいです。指原莉乃さんと柏木由紀さんが年末の歌番組のリハ映像を見て、『ここはもっとこうした方がいいよ』とか『もっと顔をためて』とか、たくさんアドバイスをくださったので、今回初選抜ですし、うまく活かしていきたいです」と意気込みを語った。
恒例の「今年の成人メンバーは何世代？」という質問には、全員で「私たちは『AKB48と同い年世代』です！」と回答。代表して秋山が「私たちはAKB48が誕生した年に生まれた私たちですが、 AKB48が歩んできた歴史を、私たちはそのまま人生として生きてきました。21年目のAKB48は、私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていくという気持ちで頑張っていきたいです！」と決意を語り、全員でAKB48の文字をかたどったポーズを披露した。
【写真】AKB48と同い年！艶やかな振り袖姿を披露した新成人メンバー
祈祷後、6人はファンと報道陣が詰めかけた境内に登場。カメラの前で艶やかな晴れ着姿をにこやかに披露した。今回は午年にちなみ“うま（午）い日本酒”で6人のさらなる活躍を祝い、AKB48の成人式史上初めて、鏡開きと日本酒試飲（※20歳メンバーのみ）を実施した。
しかし「（AKB48 20周年記念の）武道館コンサートで先輩方が見せてくださった強い背中を、今の現役メンバー全員がすごく間近で見たと思うので、みんな改めて『頑張るぞ』というやる気に満ちあふれていると思います」と大いに刺激を受けたと話す。
また、工藤もOGのステージを目の当たりにし「やっぱり私たちと全然違うなと思う部分がたくさんあって、この20周年で多くのことを学んで吸収できた」とコメント。
続けて「尊敬する反面、すごく悔しい気持ちにもなった」といい、「『こんなにも違うんだな、まだまだダメだな』と思う部分もたくさんありました。21年目は学んだことを活かせるようにしていきたいです。指原莉乃さんと柏木由紀さんが年末の歌番組のリハ映像を見て、『ここはもっとこうした方がいいよ』とか『もっと顔をためて』とか、たくさんアドバイスをくださったので、今回初選抜ですし、うまく活かしていきたいです」と意気込みを語った。
恒例の「今年の成人メンバーは何世代？」という質問には、全員で「私たちは『AKB48と同い年世代』です！」と回答。代表して秋山が「私たちはAKB48が誕生した年に生まれた私たちですが、 AKB48が歩んできた歴史を、私たちはそのまま人生として生きてきました。21年目のAKB48は、私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていくという気持ちで頑張っていきたいです！」と決意を語り、全員でAKB48の文字をかたどったポーズを披露した。