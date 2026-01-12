1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、IVEがチアガール風衣装で登場し、キュートなパフォーマンスでファンを魅了した。

【映像】長すぎるウォニョンの脚

IVEは、日本人メンバー１人を含む６人組ガールズグループ。現在、二度目のワールドツアー「IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM'」を開催中で、今年4月には京セラドーム大阪でコンサートを行う予定だ。

「チア姿にあってる！」キュートなパフォーマンスに反響

ブルーと白のチアガール風衣装に身を包み、ステージに登場したIVE。「（絵文字でハートマーク）beats」ではダンサーとともにポンポンを持ち、チアダンスを彷彿とさせる振り付けを披露。ピンクのロングヘアのガウルやツインテールに白のリボンをつけたレイと、パフォーマンスだけでなく、圧倒的なビジュアルでも会場を夢中にさせていく。先日高校を卒業したばかりのイソは、ツインのおだんごヘアでキュートさを存分にアピールした。

イソのホイッスルからスタートしたダンスブレイクでは、メンバーたちがダンサーにリフトアップされるなど、ダイナミックな演出で会場を驚かせる。続いて披露した「REBEL HEART」では、優雅な身のこなしでステージを舞うウォニョン、リズの芯のある凛としたボーカルと、“仲間同士の愛”を歌ったこの曲でまさにチアガールのように観客にエールを送っていく。最後はユジンがパワフルな歌声で会場を盛り上げ、ステージを締めくくった。

視聴者からは「かわいすぎる」「スタイルえぐ」「脚、どんだけ長いの？」「ほそ！」「ビジュ完璧すぎる」「すごい！」「ダンサーもすごい」「こんなに踊ってこの曲歌うの息持たない」「チア姿にあってる！」と、パフォーマンスへの称賛の声が集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）