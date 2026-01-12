ＡＫＢ４８の秋山由奈（２０）、新井彩永（２０）、工藤華純（２０）、久保姫菜乃（１９）、迫由芽実（１９）、花田藍衣（２０）が１２日、東京・神田明神で行われた「二十歳のつどい２０２６」に出席した。

２０２６年は午（うま）年ということで、酒どころの新潟で３００年以上続く酒蔵・玉川酒造様全面協力のもと“うまい日本酒”で６人のさらなる活躍を願った。ＡＫＢ４８成人式イベント史上初めての「鏡開き」と２０歳のメンバーは日本酒試飲も実施した。花田は「こんなに飲みやすいとは思わなかった」と笑顔を見せた。

昨年のＡＫＢ４８としては１２月４〜７日にＯＧとともに日本武道館でライブを行い、２０周年を迎えた。大みそかには６年ぶりとなる「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」へＯＧと復帰を果たし存在感を見せた。

秋山は「レジェンドの皆さんを超えるぞ、という気持ちを持って頑張っていきたい」と語り、新井は「個性をもっともっと出して、いい意味でバチバチにぶつかり合うぐらいのグループになれたら」と決意を口にした。

２月２５日に発売される６７枚目シングル（タイトル未定）で選抜メンバーに初めて選ばれた工藤は昨年のＯＧとの共演を「卒業生の方々と同じステージに立つ日が来るとは思わなかったので、すごく感慨深かった」と言う。その上で「私たちとこんなにも違うのかと思う部分がたくさんあった。尊敬する反面、すごい悔しい気持ちにもなった」と差を痛感し、「２１年目で学んだことを生かせるようにしていきたい」と力を込めた。