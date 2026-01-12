お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が12日、SPキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。各地で中高生の暴行動画が拡散している問題に私見を述べた。

栃木県立高校の生徒による暴行動画をはじめ、大分、熊本でも中学生による暴行動画が拡散。加害者とされる生徒の顔や名前など個人情報が拡散する事態となり、“ネット私刑”とも指摘される。

カズレーザーは、暴力動画の拡散について「今頻発しているわけじゃなくて、過去の動画が流出したりもしてるわけじゃないですか。つまりこういう行動は年中そこら中で起きていることなのに、我々まで届いていないということは結局どこかで隠されている」と指摘。「少年犯罪なので公開する必要はないと思うんですけど」としつつ、「あんまり問題になっていないからこそ、復讐（ふくしゅう）心でデジタルタトゥーにしてやりたいっていうやつはいると思う」と自身の見解を述べた。

また「（加害者の）更生の話になるじゃないですか。被害者としては、更生の話はいいからまず加害生徒をどっかにやってくれよという気持ちがあるのに、それが届いていない生徒がいるなら、こういう行動を起こすのはなんとなく分かります」と語った。