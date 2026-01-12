大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）、元大関貴景勝の湊川親方（２９）が国技館内で開かれたトークイベントに出演した。

湊川親方は「引退後の楽しみは」との質問に「引退して気軽にショッピングセンターとかモールとかに行けるようになったのがすごく新鮮で、今楽しいですね」と回答。

「（周囲の人から）ほとんど気付かれないんで。現役の時は歩いているだけでお相撲さんだし、ある程度分かられちゃう部分もあったので。プライベートがあんまりなかったんですけど。今はもう普通に歩いていたら気付かれることもないので。気楽に外に出掛けられるようになった。気付かれたこと？ たまに気付かれますけど、存在を消しながら…（笑い）」と力士時代との違いを明かした。

その後に現役時代の苦労などを問われると「体質的にもめちゃめちゃやせやすい。骨格も大きくないので。現役の時もちょっと気を抜いて場所休みに３日間ぐらい過ごすと、すぐ５、６キロ、７、８キロ落ちる体だったので。引退して無理して食べなくていいとなった瞬間に、すぐ３０〜４０キロ落ちた」と振り返った。