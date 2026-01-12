女優の橋本環奈（２６）が１２日、この日スタートのドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ系）で共演する向井理（４３）と生活情報番組「ノンストップ！」（同）に生出演。１日何時間寝ているか明かした。

それは向井も気になっていた。

「ドラマって朝早いし夜は１０時とか１１時という時もあるんで、でも（橋本は）それでも当然セリフも完璧ですし、当然難しいセリフもありますし、で、朝からずっと元気なんで、どれくらい寝たらその体力をキープできるんだろうと…」

これに対し橋本は「（睡眠）時間よりもレム睡眠、ノンレム睡眠っていう、１時間半区切りとか３時間区切りをすごい意識してて、なんか絶対にまぁ大体６時間、の前は４時間半。どっちかです。全然短くもないですし、しっかり寝ますけど」と答えた。

すぐ眠れるという。「寝る時に目をつぶって、眼球を左右に動かすと、その揺れで眠りにつきやすいです。キョロキョロしてるとすぐ寝れます」。これは最近、ＳＮＳでもよく紹介されている睡眠法だ。

さらに橋本ならではの睡眠へのこだわりもあるそうで…。

「温度感だけじゃなくて、湿度もどれくらいに保つかとかを、部屋の湿度とかを毎回測ったりとか。寝具も全部替えたりとか。枕大好きで、いっぱい替えました。（一番自分に合った枕に）巡り会いました」

ただ「と言いつつ、地方のホテルとかすぐ寝れます」とのことで、「結果、枕よりもアタシの素質なのかなって…」思っているそうだ。

パワーの源は何かとの質問には「笑うことですかね。ずっと基本笑ってますし。何ですかね源？ ま、よく食べてよく寝る。基本中の基本」と答えていた。