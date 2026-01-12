橋本環奈、睡眠時間は「だいたい4時間半か6時間」寝つき良く“すぐ寝る方法”伝授
女優の橋本環奈（26歳）が、1月12日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“睡眠時間”について語った。
橋本はこの日、連続ドラマ「ヤンドク！」の宣伝を兼ねて、向井理と共に番組に出演。“実は聞いてみたいこと”として、向井から「どれくらい寝たらその体力をキープできるんだろう？」と、超多忙に見える橋本の睡眠時間について質問が出る。
これに橋本は「私は時間よりも“レム睡眠”“ノンレム睡眠”っていう、1時間半区切りとか、3時間区切りをすごい意識してて。だいたい4時間半か6時間です。どっちかですね。全然短くもないですし、しっかり寝ますけど」と語る。
寝つきは良いほうだそうで、「すぐ寝れます。寝るときに、目をつぶって眼球を左右に動かすと、その揺れで眠りにつきやすい。キョロキョロしてるとすぐ寝れます」「温度感だけじゃなくて、湿度もどれくらいに保つか、部屋の。湿度を毎回測ったりとか」「寝具も全部替えたりとか。枕大好きで。いっぱい替えました。（その結果）巡り会った」と語った。
なお、橋本は「…と言いつつ、地方のホテルとかすぐ寝れます（笑）」と笑い、「結果、枕よりも私の素質なのかな？ って。すぐ寝れちゃう。こんなこだわってるのに」と語った。
