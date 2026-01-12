日本での販売は来年以降

ソニー・グループとホンダの合弁によって新しい自動車会社『ソニー・ホンダモビリティ（SHM）』が設立されたのは2022年。

【画像】ソニー・ホンダ市販に向けた最終章！第1弾アフィーラ1とCES2026で発表されたSUVプロトタイプ 全17枚

翌年1月に米国ネバダ州ラスベガスで開催されたCES2023で、『アフィーラ』というブランドとともにプロトタイプを発表すると、次の年にはプロトタイプの進化形、2025年には市販型となる『アフィーラ1』をお披露目と、常にCESを発表の場に選んできた。



先日開催されたCES2026で、SUVスタイルの『アフィーラ・プロトタイプ2026』（右）を世界初公開。 ソニー・ホンダモビリティ

そして先頃開催されたCES2026でも、SHMは新しい話題を提供してきた。SUVスタイルの『アフィーラ・プロトタイプ2026』を世界初公開するとともに、アフィーラ1の最新状況やパートナーコラボレーションを紹介してきたのだ。

ただしアフィーラ1は、生産を行う米国で今年納車が始まる予定であり、日本での発売は来年とのこと。プロトタイプを含めて、実車を見た人は限られているだろう。

僕は去年の初め、完成したばかりの銀座ソニーパークの屋上にアフィーラ1の実車が展示されていたのを機に、デザイナーに取材をしたことがあるので、そのとき得られた情報を交えながら、アフィーラが目指す道を自分なりに綴っていきたい。

まずエクステリアについては、近年のクルマは装飾過多になっていたことから、シンプルな美しさを目指したそう。

この流れの中で出てきたのが、デザインコンセプトの『オーバル』で、キャビンをブラックアウトし、そのまわりをボディが包み込むような形とするとともに、余計なノイズを入れないことを心がけたという。

それでいて新しいプロトタイプを含め、ADAS関係のセンサーをルーフ前端に置いているのは、なるべく高いところに置くのが理想的という答えだった。

もはやウォルト・ディズニーレベル

インテリアは、全幅にわたるワイドなディスプレイ、メーターの視認性を考えたヨーク型ステアリングが目を惹くものの、こちらも余計な装飾がない、すっきりした造形だ。

ディスプレイに並ぶアイコンは、運転席側にドライバーが操作する機能を並べるなどゾーン分けし、後席ではゲーム、助手席では映画など、シートごとに好みのコンテンツを楽しむことができる。



車内ではパッセンジャーそれぞれがエンタメを楽しめる。 ソニー・ホンダモビリティ

でも、取材でもっとも印象に残っているのはオーディオだ。

ソニーの立体音響技術を使った『360 Reality Audio（サンロクマル・リアリティオーディオ）』を搭載しており、『ドルビーアトモス』にも対応。

ドアやピラーだけでなくシートのヘッドレストにもスピーカーを内蔵し、通常はトランクなどに置くサブウーファーはセンターコンソールに内蔵した。

試聴させてもらうと、音が自分のまわりを駆け巡るような感覚で、映画館にいるかのような臨場感だった。他のプレミアムブランドのオーディオシステムと比べて良い悪いというレベルではなく、次元が違う。

ご存知の方も多いとは思うが、今のソニーはものづくりだけの会社ではない。売上高のトップはゲーム&ネットワークサービスであり、音楽や映画を含めたエンターテインメント部門で、グループの売り上げの半分以上を占める。

先月も『スヌーピー』でお馴染みのピーナッツの知的財産保有会社を子会社にするというニュースがあったばかり。『鬼滅の刃』の世界的な大ヒットで、エンタメ界の巨人、ウォルト・ディズニーに時価総額で肉薄というところまできている。

『グランツーリスモ』のポリフォニー・デジタルと共創

CES2026での発表では、プロトタイプ以外の紹介にも注目した。

たとえば運転支援領域では、ADAS技術を継続的に強化し、最近自動運転界隈で話題のE2E（エンドツーエンド）型への進化を図るとのことで、将来的にはレベル4相当の技術を目指すという。



ポリフォニー・デジタルを始め社外クリエイターとも共創していく。 ソニー・ホンダモビリティ

もちろん他のカーメーカーもレベル4は目指しているかもしれないが、アフィーラのバックには豊富かつ上質なエンタメコンテンツがあるわけで、ドライバーもそれを満喫できるようにするためのレベル4であるというビジョンが大きく異なる。

もうひとつ、社外のクリエイターとともにモビリティの可能性を拡張していく取り組みである『アフィーラ共創プログラム』にも興味を持った。

すでにドライビングゲーム『グランツーリスモ』を制作するポリフォニー・デジタルがモーターサウンドの開発に関わっているが、今後は車内エンタテインメントの開発に必要な情報を公開していくことで、革新的な車内アプリケーションや外部サービスなどが構築できるようにしていくそうだ。

アフィーラについてはSNSなどで、デザインに驚きがない、電気自動車は失速しているなどの反響を見る。クルマ視点ではそういう評価になるかもしれない。

しかし多くのドライバーは車内でオーディオを楽しむし、パッセンジャーは映画やアニメを見ることもあるはず。ソニーはこうしたエンタメコンテンツの宝庫であり、オーディオビジュアル技術も卓越している。

そこがホンダと組んで理想の移動空間を作り上げた。それがアフィーラだと考えており、CES2026の発表はその理想に向けて、着実に歩みを進めているという印象を抱いた。