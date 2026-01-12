¡È¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉµÌ¹áÎø¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥³¥¹¤Ç4ÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎµÌ¹áÎø¡Ê29¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥³¥¹¤Ç4ÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡¡½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¡¡¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¾Þ¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¡4¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¤Î4ÉôÌç¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÂô»³¤Î±þ±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¤¤ë¤«¤éÀäÂÐÂçÊª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡Ö¹áÎø¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÌ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×½í¥«¥ò¥ëÌò¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯¤Ï¡ÖD'station¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¡£10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¡¼¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¡×¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¾Þ¡×¤Î4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë64¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB72¡¦W60¡¦H80¡£·ì±Õ·¿O¡£¼ñÌ£¤Ï¥²¡¼¥à¡¢ÆÃµ»¤Ï²ÚÆ»¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÁ´¤ÆÆÀ°Õ¡£