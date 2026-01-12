モデルでタレントの斎藤恭代（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのミニドレス姿を披露した。

「2026年初イベント お集まり頂いた皆さん ありがとうございました 今年も沢山の思い出を作りましょうね〜お花いつもありがとう」とトレーディングカード発売記念イベントでのブルーのミニドレス姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ綺麗で笑顔が最高に素敵ですね」「恭代さまとっても綺麗」「ヤバい！今日も綺麗ですね！」「美し過ぎます」「いつも綺麗」などの声が寄せられている。

斎藤は、女優の田中麗奈らを輩出した「いちご姫コンテスト」出身で、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。

「2017 ミス・アース日本代表」選出を機にアイドルを卒業し、モデル、タレントとして活動。昨年12月に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」に輝いた。

昨年4月にはメディアミックスプロジェクト「キューティーハニーNova」の公式コスプレイヤーに就任。公式プロフィルは身長1メートル73、B・85、W・64、H・91。